Фатальна цікавість: Кличко розповів про загибель українки під час нічної атаки на Київ

Через падіння уламків дрону сталася пожежа на верхніх поверхах багатоквартирного будинку

Мер Києва Віталій Кличко побував на місці, куди під час чергової нічної атаки росіян упали уламки російського дрону. На жаль, без жертв та руйнувань не обійшлося.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

За його даними, у Голосіївському районі міста через падіння уламків дрону сталася пожежа на верхніх поверхах багатоквартирного будинку. Вночі з пошкодженого будинку було евакуйовано 20 мешканців. Однак, на жаль, одна людина загинула та ще четверо отримали різні травми.

Як стало відомо, загиблою виявилася жінка, яка під час повітряної тривоги вийшла на балкон, щоб поспостерігати за тим, що відбувається. У зв’язку з цим мер переконливо попросив усіх громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не спостерігати з балконів за бойовими діями.

"І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі у будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", — каже він.

Наразі пошуково-рятувальні роботи завершено.

Загалом, за даними Кличка, по всьому місту через атаку росіян загинула одна людина і ще одинадцять дістали поранення. З них: 6 осіб отримали медичну допомогу амбулаторно, 5 – госпіталізували. У лікарнях міста перебувають 3 особи.

"Вірогідність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигнали тривоги", — додав Кличко.

Нагадаємо, що на цьому місці, куди впали уламки дрону, раніше побував і кореспондент " Телеграфа". Він показав усі жахливі наслідки на ексклюзивних фото.

Раніше ми писали про те, що над столицею було збито понад 20 дронів.