Роковая любопытность: Кличко рассказал о гибели украинки во время ночной атаки на Киев

Из-за падения обломков дрона произошел пожар на верхних этажах многоквартирного дома

Мэр Киева Виталий Кличко побывал на месте, куда во время очередной ночной атаки россиян упали обломки российского дрона. К сожалению, без жертв и разрушений не обошлось.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его данным, в Голосеевском районе города из-за падения обломков дрона произошел пожар на верхних этажах многоквартирного дома. Ночью из поврежденного дома были эвакуированы 20 жителей. Однако, к сожалению, один человек погиб и еще четверо получили различные травмы.

Как стало известно, погибшей оказалась женщина, которая во время воздушной тревоги вышла на балкон, чтобы понаблюдать за происходящим. В связи с этим мэр убедительно попросил всех граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не наблюдать с балконов за боевыми действиями.

"И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Ибо ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны", — говорит он.

В настоящий момент поисково-спасательные работы завершены.

Всего, по данным Кличко, по всему городу из-за атаки россиян погиб один человек и еще одиннадцать получили ранения. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 – госпитализировали. В больницах города находятся 3 человека.

"Вероятность воздушных атак очень высокая. Поэтому призываю киевлян не пренебрегать собственной безопасностью, не игнорировать сигналы тревоги", — добавил Кличко.

Напомним, что на данном месте, куда упали обломки дрона ранее побывал и корреспондент "Телеграфа". Он показал все ужасающие последствия на эксклюзивных фото.

Ранее мы писали о том, что над столицей были сбиты более 20 дронов.