Над Киевом сбили более 20 дронов, есть жертва: последствия атаки на столицу (фото)

Взрывы раздавались во многих районах города

Ночь на 30 мая стала еще одной бессонной для жителей Киева : во многих районах города слышны взрывы, сопровождавшие работу средств противовоздушной обороны. Враг раз атаковал столицу Украины беспилотниками. К сожалению, в результате этого удара зафиксирована смерть человека.

Детали рассказали у мэра Киева Виталия Кличко и Киевской городской военной администрации. Следует отметить, что большую часть ущерба киевлянам причинили обломки беспилотников, повредивших при падении транспорт и инфраструктуру.

В частности, подобный факт зафиксирован в Дарницком районе – здесь пожары произошли в двух частных домах. В Печерском – пылали три автомобиля, в Голосеевском – многоэтажка. Также еще один жилой дом получил повреждения. Были госпитализированы четыре человека, один человек погиб. Представители ГСЧС в общей сложности эвакуировали из потенциально опасных мест 20 человек. Все еще ведутся поиски вероятных жертв под завалами дома.

Так выглядел пожар в многоэтажке в Киеве

Так здание выглядело после того, как огонь удалось локализовать

Также пожар произошел дома в Подольском районе, данных о пострадавших нет. В Святошинском районе, где тоже слышали взрывы, обломки БПЛА рухнули на территорию одного из местных предприятий. Остатки беспилотника были найдены и в Днепровском районе – к счастью, они просто упали на зеленую зону.

Как отметили в КМВА, в эту ночь над городом было уничтожено более 20 беспилотных аппаратов. Это уже семнадцатая вражеская атака на Киев в течение мая. Предыдущая произошла 29 мая днем, когда столицу обстреляли ракетами. Ситуация была очень напряженной, ведь обломки снаряда чуть не попали в пассажирскую маршрутку.