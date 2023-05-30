Оккупанты продолжают ночной террор: взрывы слышали в Киеве

В Киеве слышны взрывы из-за работы ПВО

Оккупанты в ночь на 30 мая вновь устроили обстрелы украинской столицы с применением беспилотных летательных аппаратов. В городе активно работает ПВО.

Как сообщают мониторинговые группы, группа БПЛА была запущена с юга Украины в сторону Киева. Около 2:30 появились первые сообщения о том, что в столице были слышны взрывы из-за работы ПВО.

Городской глава Виталий Кличко в свою очередь отметил, что после этого поступили вызовы в экстренные службы из Голосеевского и Подольского района. По предварительной информации, там упали обломки сбитых "Шахедов".

В Дарницком районе по этой же причине произошел пожар в частном доме.

Кличко призвал горожан не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги.

Вместе с тем в сети появились сообщения о том, что часть беспилотников направилась в сторону Житомирской области.

Как сообщалось ранее, 29 мая Киев дважды за день подвергался обстрелам. Сначала оккупанты ночью совершили массовый запуск беспилотников, а днем использовали ракеты "Искандер". По данным ВСУ, запуски ракет производились с северного направления.