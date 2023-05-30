"У мене вийшло": Кличко смішно висловився про удар дронів по поскві

Кличко видав епічний жарт

Мер міста Київ смішно прокоментував ситуацію з атакою невідомих дронів у москві. Він послався на давній мем, який сам і породив.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяву Віталія Кличка.

Так, на запитання журналіста про те, чи є збігом те, що за день до атаки на столицю росії він звертався до голокома ВСУ Залужного з приводу "надто" спокійної обстановки в москві на тлі вибухів у Києві, Кличко відповів таким чином:

"Не кожен може дивитися у завтрашній день, але в мене вийшло".

Що цьому передувало

29 травня після чергової масованої атаки росії на столицю України Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів звернувся до Залужного. Він поставив йому запитання, яке звучало так:

"Якщо столицю України росіяни можуть "кошмарити", чому мешканці москви відпочивають?".

Нагадаємо, що у Зеленського також іронічно прокоментував атаку дронів на москву. Там взагалі припустили "повстання" штучного інтелекту проти росіян.

Тим часом у самій росії підраховують кількість дронів, які напали на їхню столицю і намагаються вичислити їх типи.