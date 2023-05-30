Ще не зрозуміли, що "світити" не можна: москвичі масово публікують кадри роботи ППО

росіяни ще не зрозуміли, що поширення інформації про "прильоти" та роботу ППО має негативні наслідки

Ранок 30 травня видався неспокійним у російській столиці — москву та околиці атакували дрони. Там пролунало кілька вибухів, частина з яких — спроби російського ППО збити безпілотники. Москвичі та жителі підмосков’я, яким такі "потрясіння" у новинку, активно публікують у мережі наслідки роботи ППО.

Відповідні кадри багато з’являються в російських Telegram-каналах.

Росіяни ще не зрозуміли, що не можна викладати роботу сил протиповітряної оборони, оскільки це може послужити коригуванням для подальших ударів. Тому вони масово знімають та викладають такі відео з описом наслідків та географічними прив’язками.

Зазначимо, в міністерстві оборони росії прокоментували ранкову атаку дронами на москву та околиці, заявивши, що всього було задіяно 8 безпілотників літакового типу. Тим часом у соціальних мережах повідомляють зовсім іншу інформацію, а саме, що дронів було 32.

Деякі із збитих над москвою безпілотників влучили у будинки — на вулиці Атласова в Новій Москві внаслідок вибуху пошкоджено плиту перекриття та вибито вікна. Також повідомлялося про безпілотника на Профспілковій вулиці москви — дрон влетів у вікно квартири на 16 поверсі. Повідомляється і про третій інцидент – на Ленінському проспекті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці відреагували на паніку росіян через атаку дронами на москву та передмістя: москвичі повідомляють про "нові відчуття", а українці з іронією запитують "чим ми можемо допомогти?".