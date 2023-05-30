На болотах тривожно, час пакувати торби: як у мережі відреагували на атаку москви безпілотниками
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москвичі повідомляють про "нові відчуття", а українці з іронією запитують "чим ми можемо допомогти?"
Вранці у вівторок, 30 травня, москву та околиці атакували дрони, пролунало кілька вибухів, частина з яких — спроби російського ППО збити безпілотники. Українці, деякі з яких перебувають під російським обстрілом чи не щоночі, відреагували на паніку росіян.
"Телеграф" зібрав реакцію українців на атаку дронів на москву.
"По-перше, це не ми. По-друге, ми ще не починали…", — написав ветеран та голова ГО "Мрія" Юрій Гудименко.
Громадський активіст Сергій Стерненко опублікував скрін, на якому російська телеведуча Ксенія Собчак повідомляє про нові відчуття: "земля трясеться". Українці з іронією запитують "чим ми можемо допомогти" та вітають її з "новими відчуттями".
Крім того, в мережі радять москвичам "пакувати сумки і вирушати до Китаю", і пройти в укриття, оскільки "спеціальна військова операція" йде за планом.
Нагадаємо, ймовірно, деякі із збитих над москвою безпілотників потрапили до будинків. Російські мнсники намагаються з’ясувати, що спричинило вибух на вулиці Атласова в Новій Москві. Там внаслідок вибуху пошкоджено плиту перекриття та вибито вікна. Також повідомлялося про безпілотника на Профспілковій вулиці москви. Мешканців будинку евакуюють, адже за попередніми даними, дрон влетів у вікно квартири на 16 поверсі. Повідомляється і про третій інцидент – на Ленінському проспекті. Заявлена кількість збитих дронів – понад 10.
Раніше "Телеграф" розповідав, що безпілотник, що врізався в 30-поверховий будинок на Ленінському проспекті, в москві вдарив по квартирі всередині будинку на 14 поверсі. На ньому нібито була вибухівка, яку зараз знешкоджують, вона не здетонувала. З будинку евакуювали 300 людей до найближчої школи.