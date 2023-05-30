На болотах тривожно, час пакувати торби: як у мережі відреагували на атаку москви безпілотниками

москвичі повідомляють про "нові відчуття", а українці з іронією запитують "чим ми можемо допомогти?"

Вранці у вівторок, 30 травня, москву та околиці атакували дрони, пролунало кілька вибухів, частина з яких — спроби російського ППО збити безпілотники. Українці, деякі з яких перебувають під російським обстрілом чи не щоночі, відреагували на паніку росіян.

"Телеграф" зібрав реакцію українців на атаку дронів на москву.

"По-перше, це не ми. По-друге, ми ще не починали…", — написав ветеран та голова ГО "Мрія" Юрій Гудименко.

Громадський активіст Сергій Стерненко опублікував скрін, на якому російська телеведуча Ксенія Собчак повідомляє про нові відчуття: "земля трясеться". Українці з іронією запитують "чим ми можемо допомогти" та вітають її з "новими відчуттями".

Крім того, в мережі радять москвичам "пакувати сумки і вирушати до Китаю", і пройти в укриття, оскільки "спеціальна військова операція" йде за планом.

Увага, відео містить ненормативну лексику

Нагадаємо, ймовірно, деякі із збитих над москвою безпілотників потрапили до будинків. Російські мнсники намагаються з’ясувати, що спричинило вибух на вулиці Атласова в Новій Москві. Там внаслідок вибуху пошкоджено плиту перекриття та вибито вікна. Також повідомлялося про безпілотника на Профспілковій вулиці москви. Мешканців будинку евакуюють, адже за попередніми даними, дрон влетів у вікно квартири на 16 поверсі. Повідомляється і про третій інцидент – на Ленінському проспекті. Заявлена кількість збитих дронів – понад 10.

Раніше "Телеграф" розповідав, що безпілотник, що врізався в 30-поверховий будинок на Ленінському проспекті, в москві вдарив по квартирі всередині будинку на 14 поверсі. На ньому нібито була вибухівка, яку зараз знешкоджують, вона не здетонувала. З будинку евакуювали 300 людей до найближчої школи.