Україні потрібна демілітаризована зона з росією: у ОП розповіли, де вона має проходити

Після перемоги України частина території росії має стати демілітаризованою зоною

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який раніше висловився про початок контрнаступу, заговорив про гарантії безпеки для України після війни. За його словами, у росії необхідно створити демілітаризовану зону, щоб унеможливити подальші спроби вторгнення.

Про це він написав у своєму Twittеr. Щоб стежити за дотриманням усіх умов, спочатку необхідно буде залучати міжнародний контингент.

Так, за словами радника голови ОП, однією з ключових тем після війни має стати забезпечення безпеки України. У тому числі йдеться про деякі запобіжники, які допоможуть не допустити повторення російської агресії у майбутньому.

Щоб убезпечити мешканців Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей від обстрілів з боку росії, обов’язковою умовою буде запровадження демілітаризованої зони. Її протяжність має становити близько 100-120 км і входити до неї мають території "Білгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік".

Михайло Подоляк додав, що на першому етапі запровадження демілітаризованої зони необхідно буде залучати міжнародний контрольний контингент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Держдумі росії відкрито закликають знищити українську культуру. Депутат від партії ЛДПР заявив, що української мови "не має бути взагалі".