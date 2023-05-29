путін "узаконив" депортацію українців: подробиці нового російського "закону"

Новий "закон" дозволяє окупантам проводити вибори на захоплених територіях, якщо це схвалить росія

У росії продовжують ухвалювати закони, спрямовані на те, щоб узаконити депортацію українців на тимчасово окупованих територіях. Президент країни-агресора володимир путін вніс відповідні зміни до Закону "Про воєнний стан".

Про це йдеться на порталі правової інформації росії. Крім того, правки дозволяють у період воєнного стану проводити так звані "вибори" на захоплених землях.

Так у законі, який уже підписано путіним, з’явився пункт про "примусове та контрольоване переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введений". На додаток до цього, у Законі з’явився пункт про проведення виборів та референдумів на окупованих територіях, якщо таке рішення було ухвалено Центрвиборчкомом.

Зазначається, що вибори до органів місцевої влади дозволено проводити як на всій окупованій території, так і на її окремій частині. На сьогоднішній день "воєнний стан" введено у захоплених районах Запорізької та Херсонської областей, а також у терористичних утвореннях "ДНР" та "ЛНР".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії поспішають з роздачею паспортів на окупованих територіях. Робиться це недарма і на це є відразу кілька головних причин.