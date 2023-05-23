Росіяни стануть ще безправнішими: для призовників у рф вводять нове обмеження

Отримати свій закордонний паспорт назад росіяни зможуть лише після проходження військової служби

У той час, як російських "мобіків" буквально продають для "м’ясних штурмів" Бахмута, держдума росії прийняла поправки про вилучення закордонних паспортів у призовників, їх схвалила нижня палата парламенту рф. Відповідно до них, призвані на військову службу або альтернативну цивільну службу, повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу МВС чи МФЦ.

Відповідна норма міститься у прийнятих держдумою поправках до закону "Про порядок виїзду з російської федерації та в’їзду до російської федерації".

Призовники зобов’язані здати паспорт протягом п’яти днів з моменту прийняття рішення про призов. Повертатимуть його лише після завершення служби. Якщо призовники проігнорує цю вимогу і не здасть паспорт, документ визнають недійсним.

При цьому поправки мають набути чинності лише через 180 днів після офіційного опублікування. До цього їх має схвалити рада федерації і підписати президент росії владиимр путін. Таким чином, нові норми, ймовірно, не торкнуться осіннього призову 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії хочуть відправляти бездомних собак на війну. Перед цим їх пропонують навчити "різним навичкам".