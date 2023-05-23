Получить свой загранпаспорт назад россияне смогут только после прохождения военной службы

В то время, как российских "мобиков" буквально продают для "мясных штурмов" Бахмута, госдума россии приняла поправки об изъятии загранпаспортов у призывников, их одобрила нижняя палата парламента рф. В соответствии с ними, призванные на военную службу или альтернативную гражданскую службу должны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ.

Соответствующая норма содержится в принятых госдумой поправках в закон "О порядке выезда из российской федерации и въезда в российскую федерацию".

Призывники обязаны будут сдать паспорт в течение пяти дней с момента принятия решения о призыве. Возвращать его будут только после завершения службы. Если призывники проигнорирует это требование и не сдаст паспорт, то документ признают недействительным.

При этом, поправки должны вступить в силу только через 180 дней после официального опубликования. До этого их должен одобрить совет Федерации и подписать президент рф владиимр путин. Таким образом, новые нормы, вероятно, не затронут осенний призыв 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии хотят отправлять бездомных собак на войну. Перед этим их предлагают обучить "всяким разным навыкам".