Дешевле свинины: российских "мобиков" буквально продают для "мясных штурмов" Бахмута (видео)

Стоимость жизни оккупанта оказалась ниже средней зарплаты в Украине

Жители россии опять ноют из-за того, что с их мобилизированными жестоко обращаются другие российские подразделения.

На сей раз в сети появилось видео от 20 мая, на котором утверждается, что некая добровольческая бригада "Ветераны" купила 500 мобилизированных по цене в 25 тысяч рублей за голову (около 11,5 тысячи гривен) и отправила их на штурм позиций под Бахмутом.

Как утверждает женщина на видео, информация о том, что их родственников отправили на первую линию появилась 12 мая. При этом она жалуется, что их туда бросили без связи, обеспечения и командования в составе штурмовых бригад. Но исходя из интонации, наиболее возмутительным для нее стало то, что на штурм они пошли без поддержки тяжелого вооружения.

По ее словам, после штурма из 501 оккупанта обратно вернулись около 130 и при этом их планируют вскоре вновь отправить на штурм.

Также она утверждает, что перед отправкой на боевое задание, члены "Ветеранов" окружили их с автоматами и отправили на штурм фактически силой. При этом, женщина говорит, что сами "Ветераны" утверждают, что купили мобилизированных, а потому имеют право отправлять их куда хотят.

К слову, если прикинуть, что в среднем один мобилизированный весит 70 кг, то это получается 357 рублей (164 грн) за килограмм, а это даже дешевле свинины в украинских супермаркетах.

Как сообщалось ранее, в марте группа мобилизированных из Иркутска записала видеообращение к российскому диктатору из-за того, что их без подготовки отправили штурмовать укрепрайон в Авдеевке.

Впрочем, эффекта это не произвело и спустя пару дней стало известно, что их подразделение было уничтожено в полном составе.