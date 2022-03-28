"Знайте правду! Нас кинули, как пушечное мясо": мобилизированные жители Донбасса записали правдивое видео

Они обвиняют рф в предательстве

российские военнослужащие, мобилизованные на территориях Донецкой и Луганской областей, жалуются, что их предали и незаконно используют на войне в Украине в виде "пушечного мяса".

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Видеозапись, на кадрах которой солдаты вооруженных сил российской федерации с ОРДЛО уверяют, что не являются профессиональными военными и были массово мобилизованы в "ЛДНР", обнародовал нардеп Алексей Гончаренко.

По словам бойцов, российские власти предали их, незаконно вывезя в россию, после чего принудительно бросив на войну в Украине.

"Мы военнослужащие из Донбасса. Обычные работяги, бл*ть, дети! 16-летних взяли! Обычных студентов… Знайте правду! Нас незаконно вывезли в россию с оружием, без документов.", — единогласно отмечают они.

Кроме того, жители Донбасса отмечают, что являются служащими 1-й и 2-й рот 19-й дивизии 4-го батальона вооруженных сил россии.

"Мы в ж*пе! Все мы в ж*пе! Что мы здесь делаем!? Нас много полегло. Мы на Сумах какого-то х*я. Есть на Ютубе видео, где наших товарищей взяли в плен. Нас погибло очень много… Нас с автоматами ставят против "Градов", артиллерии, минометов… Всех кинули и сказали: "Умирайте, бл*ть!"", — заявляют мобилизированные.

Мобилизированные с ОРДЛО солдаты рф

Ранее "Телеграф" сообщал, как "прозревшие" российские нацисты звонят близким в россию и пытаются донести до зомбированного населения всю правду о том, что в дествительности сейчас происходит в Украине, однако им уже не верят даже родные матери.