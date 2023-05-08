росія дуже поспішає з роздачею паспортів рф в Україні: названо три причини

Згідно з новим указом путіна, люди, які не отримали російський паспорт на окупованих територіях, будуть вважатися "іноземцями" і можуть бути депортовані

Після скандального указу диктатора володимира путіна щодо громадянства на тимчасово захоплених територіях України, росіяни поспіхом намагаються роздавати якнайбільше своїх паспортів. Робиться це недарма і це є відразу кілька головних причин.

Про це "Телеграфу" розповіли політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, правозахисник Павло Лисянський, ексчлен української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, а також уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

По-перше, росіяни роблять це з метою проведення мобілізації серед мешканців тимчасово окупованих територій.

"Після отримання російського паспорта вас можуть примусово мобілізувати, і це також ми фіксуємо", — сказав Лубінець.

Ігор Тишкевич додав, що для росії дуже важливо, щоб були ділянки фронту, де з російської сторони стоять українці з нещодавно окупованих територій.

"Не факт, що такі люди братимуть активну участь у бойових діях, не факт, що росіяни їм довірятимуть, але важливим є сам факт існування таких підрозділів. Серед них будуть загиблі, а смерть близької людини – це те, що може розділяти людей, а не об’єднувати", — підкреслив аналітик.

Сергій Гармаш вважає, що йдеться також і про мобілізацію українців у самій росії.

"У цьому указі путіна дуже багато моментів, які безпосередньо зачіпають тих переселенців, які виїхали до росії. Вони там не мають жодного статусу, а якщо вони не громадяни росії, то їх неможливо мобілізувати, а росія зацікавлена в мобілізації саме цих людей", — пояснив Гармаш.

По-друге, роздача паспортів – це фільтраційні заходи.

"Питання паспортизації перед українським контрнаступом — перша перевірка на лояльність. Відповідно, громадяни, які не приймають російський паспорт, потраплятимуть під підозри у нелояльності з боку російських спецслужб", — сказав Тишкевич.

На думку Павла Лисянського, росіяни також поспішають до місцевих виборів у рф 10 вересня. Це третя причина поспіху з видачею паспортів.

"Їм необхідно легітимізувати окупаційні адміністрації у внутрішньополітичному порядку денному рф. А для цього треба показати, що на цих територіях 3-4 мільйони громадян рф проголосували за ці народні ради. А якщо там, наприклад, 700 тисяч людей отримають паспорти, а фактично проживає набагато більше, то ясна річ, що навіть в середині рф цієї легітимізації не відбудеться. Вони зараз навіть не можуть прийняти конституцію рф на цих територіях, тому що немає легітимних органів влади згідно російського законодавства", — зазначає Лисянський.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Звільнення, залякування та депортація: чому путін поспішає із паспортизацією на окупованих територіях і що не так робить Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дмитро Лубинець порадив громадянам, які зараз під окупацією, не відмовлятися від російських паспортів із метою власної безпеки. Водночас віцепрем'єр Ірина Верещук закликає не співпрацювати з ворогом і відмовлятися від паспортів країни-агресора.