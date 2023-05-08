россия очень торопится с раздачей паспортов рф в Украине: названы три причины

Согласно новому указу путина, люди, которые не получили российский паспорт на оккупированных территориях, будут считаться "иностранцами" и могут быть депортированы

После скандального указа диктатора владимира путина относительно гражданства на временно захваченных территориях Украины, россияне в спешке пытаются раздавать как можно больше своих паспортов. Делается это неспроста и на это есть сразу несколько главных причин.

Об этом "Телеграфу" рассказали политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, правозащитник Павел Лисянский, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, а также уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Во-первых, россияне делают это с целью проведения мобилизации среди жителей временно оккупированных территорий.

"После получения российского паспорта вас могут принудительно мобилизовать, и это тоже мы фиксируем", — сказал Лубинец.

Игыр Тышкевич добавил, что для рф очень важно, чтобы были участки фронта, где с российской стороны стоят украинцы с недавно оккупированных территорий

"Не факт, что такие люди будут активно участвовать в боевых действиях, не факт, что россияне будут им доверять, но важен сам факт существования таких подразделений. Среди них будут погибшие, а смерть близкого человека – это то, что может разделять людей, а не объединять", — подчеркнул аналитик.

Сергей Гармаш считает, что речь идет также и о мобилизации украинцев в самой россии.

"В этом указе путина очень много моментов, которые непосредственно затрагивают тех переселенцев, которые выехали в россию. Они там не имеют никакого статуса, а если они не граждане россии, то их невозможно мобилизовать, а россия заинтересована в мобилизации именно этих людей", — объяснил Гармаш.

Во-вторых, раздача паспортов это фильтрационные мероприятия.

"Вопрос паспортизации перед украинским контрнаступлением — первая проверка на лояльность. Соответственно, граждане, не принимающие российский паспорт, будут попадать под подозрения в нелояльности со стороны российских спецслужб", — сказал Тышкевич.

По мнению Павла Лисянского, россияне также спешат к местным выборам в рф 10 сентября. Это третья причина спешки с выдачей паспортов.

"Им необходимо легитимизировать оккупационные администрации во внутриполитической повестке дня россии. А для этого нужно показать, что на этих территориях 3-4 миллиона граждан россии проголосовали за эти народные советы, а если там, например, 700 тысяч человек получат паспорта, а фактически проживает гораздо больше, то, конечно, даже в самой россии этой легитимизации не произойдет, они сейчас даже не могут принять конституцию рф на этих территориях, потому что нет легитимных органов власти согласно российскому законодательству", — отмечает Лисянский.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Увольнение, устрашение и депортация: почему путин спешит с паспортизацией на оккупированных территориях и что не так делает Украина.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Лубинец посоветовал гражданам, которые сейчас под оккупацией, не отказываться от российских паспортов в целях собственной безопасности. В то же время вице-премьер Ирина Верещук призывает не сотрудничать с врагом и отказываться от паспортов страны-агрессора.