путин "узаконил" депортацию украинцев: подробности нового российского "закона"

Новый "закон" позволяет оккупантам проводить выборы на захваченных территориях, если это одобрит россия

В россии продолжают принимать законы, направленные на то, чтобы узаконить депортацию украинцев на временно оккупированных территориях. Президент страны-агрессора владимир путин внес соответствующие изменения в Закон "О военном положении".

Об этом сказано на портале правовой информации россии. Кроме того, правки позволяют в период военного положения проводить так называемые "выборы" на захваченных землях.

Так в законе, который уже подписан путиным, появился пункт о "принудительном и контролируемом перемещении граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено". В добавок к этому, в Законе появился пункт о проведении выборов и референдумов на оккупированных территориях, если такое решение было принято Центризбиркомом.

Отмечается, что выборы в органы местной власти разрешено проводить как на всей оккупированной территории, так и на отдельной ее части. На сегодняшний день "военное положение" введено в захваченных районах Запорожской и Херсонской областей, а также в террористических образованиях "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии торопятся с раздачей паспортов на оккупированных территориях. Делается это неспроста и на это есть сразу несколько главных причин.