У родственников нового замглавы СБУ нашли паспорт рф: в ведомстве ответили

Близкие родственники Сергея Наумюка получили российское гражданство еще в 2014 году

У отца нового заместителя председателя СБУ Сергея Наумюка обнаружили российский паспорт. По словам самого Наумюка, аналогичный документ есть и у его брата, но были якобы аннулированы.

Однако журналисты "Радио Свобода" выяснили обратное — российский паспорт отца замглавы СБУ до сих пор действителен. В самой структуре уже прокомментировали эту информацию.

То, что паспорт до сих пор действителен, указано в автоматизированной системе "распаспорт". Если бы документ был аннулирован, то он бы числился в перечне недействительных паспортов на сайте МВД россии.

Назначенный на должность 25 мая указом Зеленского №298/2023 заместитель главы СБУ Сергей Наумюк ранее подтвердил информацию о том, что у его брата и отца есть российское гражданство. Причины на это были "бытовые" и "вынужденные", но в последствии его родственники якобы отказались от паспортов рф.

В СБУ прокомментировали этот инцидент и сообщили, что перед назначением на должность Наумюк прошел необходимые проверки. Его близкие родственники являются гражданами Украины, но имеют российский паспорт, что замглавы СБУ не скрывал. Сейчас его брат и отец ожидают, когда им отменят российское гражданство, полученное еще в 2014 году.

"Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако в настоящее время уполномоченные органы россии сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений", — отметили в СБУ.

На сегодняшний день отец и брат Сергея Наумюка проживают в США. Агрессивную войну россии они не поддерживают и выступают против путинского режима.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у нескольких священников УПЦ МП нашли российские паспорта. Речь идет о митрополите Онуфрие и еще свыше 20 свщеннослужителей московского патриархата в Украине.