У родичів нового заступника голови СБУ знайшли паспорт рф: у відомстві відповіли

Близькі родичі Сергія Наумюка отримали російське громадянство ще в 2014 році

В батька нового заступника голови СБУ Сергія Наумюка виявили російський паспорт. За словами самого Наумюка, аналогічний документ є і в його брата, але нібито були анульовані.

Проте журналісти "Радіо Свобода" з’ясували протилежне — російський паспорт батька заступника голови СБУ досі дійсний. У самій структурі вже прокоментували цю інформацію.

Те, що паспорт досі дійсний, зазначено у автоматизованій системі "роспаспорт". Якби документ було анульовано, то він би відображався у переліку недійсних паспортів на сайті МВС росії.

Призначений на посаду 25 травня указом Зеленського №298/2023 заступник голови СБУ Сергій Наумюк раніше підтвердив інформацію про те, що його брат і батько мають російське громадянство. Причини цього були "побутові " і "вимушені ", але згодом його родичі нібито відмовилися від паспортів росії.

У СБУ прокоментували цей інцидент та повідомили, що перед призначенням на посаду Наумюк пройшов необхідні перевірки. Його близькі родичі є громадянами України, але мають російський паспорт, що заступник голови СБУ не приховував. Наразі його брат і батько чекають, коли їм скасують російське громадянство, отримане ще в 2014 році.

"Ці документи були отримані після окупації Луганська у 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи росії свідомо блокують розгляд відповідних заяв", — зазначили в СБУ.

На сьогоднішній день батько та брат Сергія Наумюка проживають у США. Агресивну війну росії вони не підтримують і виступають проти путінського режиму.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у кількох священиків УПЦ МП знайшли російські паспорти. Йдеться про митрополита Онуфрія та ще понад 20 священиків московського патріархату в Україні.