"Боїться, як чорт ладану": український дипломат пояснив, чому Захід не допустить розпаду росії

Якщо росія розвалиться, ніхто не знає, хто прийде до влади та що станеться з ядерною зброєю

Американці, і особливо європейці, досі мають реальний страх перед розпадом росії, у результаті перемоги України у війні, адже цей процес буде неможливо контролювати.

Таку думку "Телеграфу" висловив недавній посол в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Хід нинішньої війни росії на винищення всього українського наші західні партнери можуть бодай частково прогнозувати та впливати на нього, насамперед надаючи потужну військову допомогу. Якщо ж росія розвалиться, ніхто досі точно не знає, хто прийде до влади, що станеться з ядерною зброєю. Тому цього сценарію навіть експерти бояться, як чорт ладану", — пояснив він.

За його словами, західні експерти дійсно бояться серйозно розглядати розвал росії як один із наслідків цієї варварської війни.

"А все ж це може бути дуже швидким. Росія може виглядати як нібито непереможний монстр. А насправді — це лише колос на глиняних ногах. Я думаю, Захід буде всіляко намагатися не допустити розпаду російської держави в її нинішніх кордонах. Нерідко має місце, до речі, та сама логіка, яка була напередодні розпаду СРСР, коли до Києва приїжджав президент Буш-старший, і ми всі з болем пам’ятаємо його ганебну промову 1 серпня 1991 року, яка увійшла в аннали історії як Chicken Kyiv Speech (іронічно, "котлета по-київськи". – Ред.), ми згадуємо, як боляче українцям було чути заклики утриматися від "суїцидального націоналізму", — нагадав Мельник.

Детальніше читайте у першій частині ексклюзивного інтерв’ю Андрія Мельника "Телеграфу": "Перемога України відповідає інтересам США, але Захід боїться розпаду росії"