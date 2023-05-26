"Боится, как черт ладана": украинский дипломат объяснил, почему Запад не допустит распада россии

Если россия развалится, никто не знает, кто придет к власти и что произойдет с ядерным оружием

Американцы, и особенно европейцы, до сих пор испытывают реальный страх перед распадом россии, в результате победы Украины в войне, ведь этот процесс будет невозможно контролировать.

Такое мнение "Телеграфу" высказал недавний посол в Германии, а сейчас заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Ход нынешней войны россии на истребление всего украинского наши западные партнеры могут хотя бы частично прогнозировать и влиять на него, прежде всего оказывая мощную военную помощь. Если же рф развалится, никто до сих пор точно не знает, кто придет к власти, что произойдет с ядерным оружием. Поэтому этого сценария даже эксперты боятся, как черт ладана", — пояснил он.

По его словам, западные эксперты действительно боятся серьезно рассматривать развал россии как одно из последствий этой варварской войны.

"А все же это может быть очень быстрым. Россия может выглядеть как непобедимый монстр. А на самом деле — это лишь колосс на глиняных ногах. Я думаю, Запад будет всячески пытаться не допустить распада российского государства в его нынешних границах. Нередко имеет место, кстати, та же самая логика, которая была накануне распада СССР, когда в Киев приезжал президент Буш-старший, и мы все с болью вспоминаем его позорную речь 1 августа 1991 года, вошедшую в анналы истории как Chicken Kyiv Speech (иронически, "котлета по-киевски". – Ред.), мы вспоминаем, как больно украинцам было слышать призывы воздержаться от "суицидального национализма", — напомнил Мельник.

Подробнее читайте в первой части эксклюзивного интервью Андрея Мельника "Телеграфу": "Победа Украины отвечает интересам США, но Запад боится распада России"