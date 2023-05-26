"Победа Украины отвечает интересам США, но Запад боится распада россии": интервью с Андреем Мельником, ч. I

Между свободным демократическим миром и российским империализмом продолжается системный конфликт, говорит украинский дипломат

Из-за своих резких заявлений в адрес ведущих немецких политиков – прежде всего, из-за медленности в оказании военной помощи Украине — недавний наш посол в Германии, а ныне заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник стал одним из самых известных украинских дипломатов. В новой должности господин Мельник отвечает за отношения Украины с Америкой – как Северной, так и с Южной. Однако понятно, что наш разговор, сконцентрированный вокруг войны с россией, затрагивал и другие страны и континенты.

О самолетах F-16, военных кораблях, ядерном оружии и распаде россии после украинской победы – в первой части эксклюзивного интервью "Телеграфу".

Когда получим истребители?

- Наше наступление должно вот-вот начаться, но самое грозное оружие, которое нам для этого нужно, американцы пока не дали. Я имею в виду истребители F-16. Почему так сдерживается администрация Байдена?

— Главная причина заключается, по-моему, в том, что и дальше имеет место опасение спровоцировать рф на какой-то новый виток эскалации – ядерный в том числе. К сожалению, эта сдержанная линия сохраняется у всех наших ключевых союзников, в том числе и у Германии. Но рано или поздно – я убежден, что как можно скорее, – уже в ближайшие месяцы это стратегическое решение будет принято.

– О самолетах?

– Да. Потому что логичное.

Жаль, кстати, что Украина официально говорит только об F-16. Такое впечатление, что на этом истребителе будто зациклились. Понятно, что именно эта модель представляется наиболее оптимальным вариантом для ВВС. Почему бы нам параллельно не требовать и другие типы истребителей, которые также есть в наличии у государств-союзников – в той же Германии, Великобритании, Испании и Италии в состав ВВС входят около 500 новейших самолетов Eurofighter Typhoon? По своим боевым качествам они ничем не уступают американской модели, напротив, это более современный истребитель. Да, он существенно дороже F-16, это может усложнить политическое решение о его передаче. Но почему бы и нет? Если бы только эти четыре государства передали нам хотя бы 10% этих самолетов, то эти 50+ "Еврофайтеров" стали бы основой отечественных ВВС.

"В нашей войне американцы преследуют ряд целей", - говорит Андрей Мельнике

Или почему мы не ставим ребром вопрос о передаче Украине Германией самолетов Tornado? Их на вооружении "люфтваффе" более 90, к тому же уже принято решение о постепенном выводе из эксплуатации и замене на современные F-35. Безусловно, это далеко не новые самолеты, но они могли бы быть задействованы как носители современных крылатых ракет – тех же Storm Shadow, которые уже начали передавать наши британские союзники. Я не могу понять, почему Украина не требует от Берлина передачи немецко-шведского аналога таких же супермощных ракет TAURUS KEPD-350 с дальностью действия до 500 км , носителями которых являются также истребители Tornado? Почему мы не говорим о том, что эта "коалиция истребителей" могла бы также включать в себя французские самолеты Rafale или шведские Gripen?

То же касается и укрепления отечественных ВМС. Немцы в прошлом году – в разгар российской агрессии – вывели из эксплуатации один из главных фрегатов своего флота – "Любек". Это огромный боевой корабль, 130 метров длиной, немцы с него просто сняли все вооружение и в декабре 2022 года отправили на утилизацию. При этом речь идет о таких необходимых ВСУ системах оружия, как зенитно-ракетные комплексы Sea Sparrow и RIM-116 или мощные противокорабельные ракеты Harpoon. Спрашивается: а почему этот фрегат и все его боевые системы было бы не передать украинцам – ну хотя бы для учебных целей?! У нас же существует реальная проблема с отечественным морским флотом, она еще насущнее, чем в авиации.

— А нет ли там какого-нибудь недоверия к нашей власти?

- Нет, я не думаю, что здесь вопрос доверия. Ранее те же оговорки высказывали относительно любого тяжелого оружия – начиная с апреля прошлого года. Немцы говорили: если дать нам танки Leopard -2 или БМП Marder и те попадут в руки россиян, то они смогут использовать западные технологии.

Это все несерьезные, по-моему, отговорки. Дело в том, что стратегические решения в таких странах как США, Германия, Великобритания вызревают слишком долго. Но ведь мы этого времени не имеем, и в этом самый большой вызов. Я верю, что решение об истребителях в ближайшие месяцы кристаллизуется однозначно, причем не только по обучению пилотов , но и по передаче самих самолетов. Но какой же ценой для нас?!

Распада россии боятся даже эксперты

- Каковы, на ваш взгляд, конечные желаемые цели у нашего главного партнера – Соединенных Штатов – в нашей войне против россии?

- По-моему, американцы преследуют ряд целей. Безусловно, главная из них – помочь ВСУ освободить все оккупированные территории и восстановить территориальную целостность Украины в международно-признанных границах 1991 года. Это для нас – главное.

Безусловно, у наших американских союзников есть и ряд других целей. Одна из них состоит, очевидно, в том, чтобы дать мощный сигнал союзникам в Европе, что Вашингтон их не оставит наедине с имеющимися угрозами безопасности. Речь идет, по сути, о сохранении ведущей роли Америки на Европейском континенте, особенно на фоне идей так называемой "автономии". Кстати, российское военное вторжение в Украину лишний раз показало, что вряд ли европейские государства — члены НАТО смогли бы защитить себя без решающей помощи со стороны Соединенных Штатов, если бы россия напала и на них.

Еще одна важная цель наших американских друзей – это, безусловно, обеспечить победу демократии в конфликте с тоталитаризмом – как бы высокопарно это ни звучало. Поскольку фактически речь идет о системном конфликте между свободным демократическим миром и российским империализмом, то для американцев, для их матрицы, для их общественной ДНК это очень важный аргумент, который также объясняет, почему наши союзники тратят немалые средства, чтобы помочь Украине защитить себя.

А главное, это то, что эта мощная военная помощь Украине полностью отвечает национальным интересам американцев. И хотя кто-то среди политических кругов может аргументировать, что те десятки миллиардов долларов, которые идут в Украину, могли бы тратиться на какие-то другие цели, но все же в США царит консенсус, когда большинство американского общества и политикума – на нашей стороне. И это – ключевой залог нашей победы. Ведь если разделить 37 млрд долларов США на душу населения, то получается, что взнос рядового американца составляет около 7 долларов ежемесячно, это меньше абонемента на Netflix.

— Есть ли там цель ослабить россию таким образом?

- Не исключено, что и такая цель тоже может преследоваться, однако только в контексте снижения угрозы для Запада и предотвращения новых агрессий кремля.

– Но при этом они и распада россии боятся?

— Да, мне кажется, что американцы, и особенно европейцы, до сих пор имеют реальный страх перед таким сценарием.

– Почему?

— Потому, что наши союзники не могут контролировать подобное развитие событий.

Ход нынешней войны рф на истребление всего украинского наши западные партнеры могут частично прогнозировать и влиять на него, прежде всего оказывая мощную военную помощь. Если же россия развалится, никто до сих пор точно не знает, кто придет к власти, что произойдет с ядерным оружием. Поэтому этого сценария даже эксперты боятся, как черт ладана.

— Даже эксперты?

— Да, западные эксперты, мне кажется, действительно боятся серьезно рассматривать развал россии как одно из последствий этой варварской войны. И все же это может быть очень быстрым. Россия может выглядеть будто непобедимый монстр. А на самом деле это только колосс на глиняных ногах. Я думаю, Запад будет всячески пытаться не допустить распада российского государства в его нынешних границах. Нередко имеет место, кстати, та самая логика, которая была накануне распада СССР, когда в Киев приезжал президент Буш-старший, и мы все с болью помним его позорную речь 1 августа 1991 года, вошедшую в анналы истории как Chicken Kyiv Speech (иронически, "котлета по-киевски". – Ред.), мы вспоминаем, как больно украинцам было слышно призывы воздержаться от "суицидального национализма".

Но ведь все эти планы и желания могут быть перечеркнуты новой реальностью. Россия, вспомним, планировала нас разгромить и захватить сначала в течение 72 часов, потом через неделю или через две. И многие на Западе считали все эти планы выполнимыми. А сегодня уже 16-й месяц этого – без преувеличения – героического сопротивления украинцев. Поэтому даже самые умные интеллектуалы, все эти крутые think tanks американские или еще какие-то не способны все просчитывать. Ведь есть мощный фактор Украины, которую всегда недооценивали и часто недооценивают до сих пор.

Поэтому я надеюсь, что одним из результатов этой катастрофической для россии войны станет то, что субъектность Украины будет в конечном счете восприниматься серьезно во всем мире. И никто никогда больше не сможет игнорировать мнение украинцев – как в политической, так и военной плоскости.

* Об отношениях Байдена с Зеленским, освобождении Крыма и смене политических настроений относительно Украины в Германии – читайте во второй части эксклюзивного интервью "Телеграфу" утром 27 мая.