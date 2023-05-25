Война – не помеха вступлению в НАТО: дипломат напомнил пример Германии

Немцы вступили в НАТО территорией, которая была частью коллективного запада, и через 44 года после этого Германия объединилась

Украина стремится вступить в НАТО, однако многие влиятельные западные политики считают, что пока продолжается полномасштабная война это маловероятно. Однако в истории есть пример, когда в Альянс была принята страна, которая в то время была разделена, треть ее находилась под контролем Москвы, а восточные границы не были зафиксированы — речь идет о Германии.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Обозревателю".

По его словам, тема НАТО №1 для Украины, однако для этого необходим консенсус. Это очевидно на примере вступления в Альянс Финляндии и Швеции.

"Большие государства играют ключевую роль и это очевидно. Пока решение о вступлении Украины не будет восприниматься в таких государствах, как Соединенные Штаты Америки, Франции или Германии так, как это воспринимается сейчас в Польше, Чехии или Литве, надеяться на скорый прогресс будет тяжело", — отметил Мельник.

Он добавил, что Украина продвигается к НАТО и выразил надежду, что на саммите Альянса, который состоится 11 июля в Вильнюсе, будет серьезный промежуточный этап на этом пути.

Мельник привел пример Германии, вступившей в НАТО в очень непростое для себя время.

"Опять же, для немцев и для американцев важно вспомнить, когда ФРГ была принята в НАТО: само государство было разделено, когда треть страны была под контролем Москвы, когда восточные границы не были зафиксированы, то есть не было договоров ни с поляками, ни с чехами, ни из СССР. Когда немцы рассказывают, что "это невозможно, потому что невозможно", я советую посмотреть на их историю. Тогда Сталин предлагал немцам объединение, но ценой создания нейтрального статуса", — отметил дипломат.

Он констатировал, что то, что кремль стремился достичь из ФРГ в 50-х, он хочет сделать с Украиной сегодня. Немцы вступили в НАТО территорией, которая была частью коллективного запада, и через 44 года после этого Германия объединилась.

Дипломат предложил вариант решения главного страха западного мира, мешающего им принять Украину в НАТО еще до завершения войны - что придется отправлять своих солдат на войну.

"Могут быть так же разные сценарии относительно ключевого обязательства, которого больше всего боятся: то есть, все боятся отправлять солдат на войну. Хорошо, давайте мы этот вопрос возьмем за скобки, но это членство поможет нам, и россияне не будут вести войну "до последнего солдата". Потому что сейчас им выгодно тянуть, понимая, что таким образом они оттягивают время вступления в Альянс", — пояснил Андрей Мельник.

Как ранее сообщал Телеграф, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. Однако это должно произойти уже после войны.