Что на Западе говорят о вступлении Украины в НАТО во время войны? Последние заявления

Мнения насчет членства Украины в НАТО разделились

Вступление Украины в НАТО — одна из наиболее обсуждаемых тем уже на протяжении долгого времени. При этом мнения относительного того, сможет ли наша страна стать членом Альянса, пока продолжается полномасштабная война, разделились. "Телеграф" собрал последние заявления относительного этого вопроса за последнее время.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока идет война. Такое заявление он сделал на мероприятии, организованном Немецким фондом Маршалла в Брюсселе, пишет The Guardian.

"Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит в повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война", — сказал Столтенберг.

Его мнение разделяет и канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что Украина сможет присоединиться к НАТО, но уже после завершения российского вторжения.

"Критерии НАТО включают в себя целый ряд условий, которые Украина в настоящее время выполнить не может", — считает он.

В то же время бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер не исключает, что присоединение Украины к Альянсу еще до завершения войны вполне возможно. По его словам, похожий прецедент в истории уже был.

"Корея поделена на две части – Северную и Южную и все еще находится в состоянии войны", — подчеркнул Волкер.

При этом абсолютно все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна присоединиться к НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что состояться 11 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Официальные лица этих стран пришли к общему решению, несмотря на поддержку Киева, что в июле Украине не будут отправлять официальное приглашение о присоединении.

Тем временем в Кабмине заявляют, что все же рассчитывают получить политическое приглашение. Руководство страны не видит объективных причин, чтобы не получить приглашение ко вступлению в Альянс.