Укр

Не только Storm Shadow – еще одна страна может дать Украине дальнобойные ракеты

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Ракета TAURUS KEPD
Ракета TAURUS KEPD. Фото Открытые источники

ВСУ могут получит ракеты дальностью свыше 500 км

Вслед за передачей Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow, успешно использованных ВСУ, Украина может получить ракеты с еще большей дальностью – более 500 км.

Предоставить Киеву эти ракеты в интервью газете Redaktionsnetzwerk Deutschland призвал депутат Бундестага Родерик Кизеветер. По его словам передача ракет может стать "очень полезным вкладом Германии".

Как и британская, немецко-шведская ракета TAURUS KEPD (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) имеет сразу три системы наведения — GPS, инерциальная и система, основанная на загруженных в память ракеты фото объектов на ее маршруте, котор позволяют корректировать полет.

Все это делает ракеты TAURUS весьма точными, а боевая часть весом около 500 кг делает ее взрыв достаточно мощным для уничтожения цели после попадания в нее. При этом сам комплекс достаточно новый – он начал производиться в 2004-м году для использования с самолетов. Однако существует также вариант TAURUS CL (Container Launched) при котором пуск ракеты можно осуществлять с наземной пусковой установки на базе грузового автомобиля или надводного корабля.

В целом ракеты TAURUS представлены несколькими вариантами боевой части, подходящих для разных задач. Это и обычная ракета для поражения зданий, в том числе укрепленных, с осколочными боеприпасами, предназначенными для поражения живой силы и радаров и кумулятивным зарядом для поражения бронетехники.

Особенную опасность TAURUS представляет ввиду дальности стрельбы – более 500 км, что вместе с 3 системами наведения делает ее грозным высокоточным оружием.

Как сообщал "Телеграф", передача дальнобойных ракет для ВСУ станет последним шагом перед началом масштабного украинского контрнаступления.

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#Германия #Оружие #Ракеты