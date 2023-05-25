Перерізання червоної стрічки не буде: Подоляк уточнив, як саме йде контрнаступ ЗСУ

Подоляк продовжує стверджувати, що контрнаступ уже йде, і уточнив, як саме

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повторно висловився щодо контрнаступу. Раніше він заявляв, що він вже почався, а зараз вирішив уточнити, що мав на увазі.

Про це він написав у своєму Twitter. Подоляк не став спростовувати свої слова про те, що контрнаступ ВСУ вже почався.

Михайло Подоляк підкреслив, що контрнаступ — це не одна подія, яка розпочнеться у запланований час "урочистим перерізанням червоної стрічки". Контрнаступ складається з десятка різних дій зі знищення позицій і складів російських солдатів по всій лінії фронту. Це відбувається зараз і відбуватиметься далі, наголосив радник голови ОП.

Також він заявив, що все, що зараз відбувається на фронті і є частиною контрнаступу, на який так чекають українці, і якого так бояться окупанти.

"Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ", — резюмував Михайло Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Офісі президента відреагували на слова Подоляка про те, що контрнаступ уже розпочався. Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що Україна піде у контрнаступ, коли отримає все необхідне озброєння, а поки що ЗСУ готуються.