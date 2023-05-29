Украине нужна демилитаризированная зона с россией: в ОП рассказали, где она должна проходить

После победы Украины часть территории россии должна стать демилитаризированной зоной

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который ранее высказался о начале контрнаступления, заговорил о гарантиях безопасности для Украины после войны. По его словам, в россии необходимо создать демилитаризированную зону, чтобы исключить последующие попытки вторжения.

Об этом он написал в своем Twittеr. Чтобы следить за соблюдением всех условий, первое время необходимо будет привлекать международный контингент.

Так, по словам советника главы ОП, одной из ключевых тем после войны должно стать обеспечение безопасности Украины. В том числе речь идет о неких предохранителях, которые помогут не допустить повторения российской агрессии в будущем.

Чтобы обезопасить жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей от обстрелов со стороны рф, обязательным условием будет введение демилитаризованной зоны. Ее протяженность должна составлять около 100-120 км и входить в нее должны территории "Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик".

Михаил Подоляк добавил, что на первом этапе внедрения демилитаризированной зоны необходимо будет привлекать международный контрольный контингент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Госдуме россии открыто призывают уничтожить украинскую культуру. Депутат от партии ЛДПР заявил, что украинского языка "не должно быть вообще".