Перерезания красной ленты не будет: Подоляк уточнил, как именно идет контрнаступление ВСУ

Подоляк продолжает утверждать, что контрнаступление уже идет, и уточнил как именно

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк повторно высказался на счет контрнаступления. Ранее он заявлял, что оно уже началось, а сейчас решил уточнить, что имел в виду.

Об этом он написал в своем Twitter. Подоляк не стал опровергать свои слова о том, что контрнаступление ВСУ уже началось.

Михаил Подоляк подчеркнул, что контрнаступление — это не одно событие, которое начнется в запланированное время "торжественным перерезанием красной ленты". Контрнаступление представляет собой десяток различных действий по уничтожению позиций и складов российских солдат по всей линии фронта. Это происходит сейчас и будет происходить дальше, подчеркнул советник главы ОП.

Также он заявил, что все, что сейчас происходит на фронте и есть частью контрнаступления, которого так ждут украинцы, и которого так боятся оккупанты.

"Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это тоже контрнаступление", — резюмировал Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Офисе президента отреагировали на слова Подоляка о том, что контрнаступление уже началось. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, когда получит все необходимое вооружение, а пока что ВСУ готовятся.