Если не вся, то хотя бы часть: на Западе рассматривают немецкую модель вступления Украины в НАТО - СМИ

НАТО может принять в Альянс часть Украины, как сделал это с Западной Германией в 1955 году

Пока на Западе обсуждают вероятность принятия всей Украины в НАТО, аналитики предлагают взять в Альянс часть страны. Аналогичный опыт в 1955 году переживала Западная Германия.

Об этом пишет The New York Times. В издании отмечают, что для Украины в таком случае многое будет зависеть от ситуации на фронте после ее грядущего контрнаступления и от того, приведет ли это к какому-то продолжительному прекращению огня, относительно стабильным границам или даже к мирным переговорам.

"Западная Германия представляет собой пример страны, которая вступила в НАТО, будучи разделённой. Если Украине не удастся заставить российскую армию отступить из захваченных территорий, то весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО без городов, которые под оккупацией", — пишет автор статьи.

Накануне саммита НАТО, который пройдет в июле, все больше стран-членов Альянса обсуждают западногерманскую модель вступления в качестве реальной гарантии безопасности для Украины. Также автор статьи отмечает, что Германия является ярким примером того, что НАТО может принять в свои ряды страну, у которой есть "значительные и нерешенные территориальные проблемы". Тогда россияне тоже жаловались и говорили, что это очень опасно, но бессильны были предотвратить членство в НАТО.

Однако некоторые эксперты отмечают, что сравнивать Германию после Второй мировой и Украину сейчас некорректно. Западная и Восточная Германии не находились в состоянии войны между собой. Более того оба образования были признаны отдельными государствами в 1949 году.

Если же контрнаступление ВСУ и потери российской армии не заставят путина отступить с захваченных земель, НАТО рассматривает вариант членства части Украины в Альянсе. По словам экспертов, за это могут выступать миротворческие силы НАТО, а также Индия и Китай. Вместе с тем, вопрос восстановления целостности Украины будет оставаться актуальным на будущее.

"Членство в НАТО укрепит мир и позволит осуществлять реконструкцию, частные инвестиции и возвращение многих беженцев… Но весь смысл принятия Украины в НАТО будет заключаться в том, чтобы убедиться, что россия больше не нападет на Украину, потому что в этой войне мы видели, что НАТО — единственная форма сдерживания, которая работала настолько эффективно далеко против России", — резюмировали авторы статьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер намекнул, чего ждать от саммита НАТО в июле. Вероятно, большинство стран будет настаивать на том, что сейчас страна еще не может быть принята в Альянс. Однако есть обязательства НАТО перед Украиной, взятые еще в 2008 году.