Якщо не вся, то хоча б частина: на Заході розглядають німецьку модель вступу України до НАТО - ЗМІ

НАТО може прийняти до Альянсу частину України, як це зробив із Західною Німеччиною у 1955 році

Доки на Заході обговорюють можливість прийняття всієї України в НАТО, аналітики пропонують взяти в Альянс частину країни. Аналогічний досвід 1955 року переживала Західна Німеччина.

Про це пише The New York Times. У виданні зазначають, що для України в такому разі багато залежатиме від ситуації на фронті після її майбутнього контрнаступу і від того, чи це призведе до якогось тривалого припинення вогню, стабільних кордонів чи навіть мирних переговорів.

"Західна Німеччина є прикладом країни, яка вступила до НАТО, будучи розділеною. Якщо Україні не вдасться змусити російську армію відступити із захоплених територій, то вагомим аргументом на користь припинення вогню стане пропозиція Україні членства в НАТО без міст, які під окупацією", — пише автор статті.

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться в липні, дедалі більше країн-членів Альянсу обговорюють західнонімецьку модель вступу як реальну гарантію безпеки для України. Також автор статті зазначає, що Німеччина є яскравим прикладом того, що НАТО може прийняти до своїх лав країну, яка має "значні та невирішені територіальні проблеми". Тоді росіяни теж скаржилися і казали, що це дуже небезпечно, але безсилі були запобігти членству в НАТО.

Проте деякі експерти зазначають, що порівнювати Німеччину після Другої світової та України зараз некоректно. Західна та Східна Німеччини не перебували у стані війни між собою. Більше того, обидві утворення були визнані окремими державами в 1949 році.

Якщо ж контрнаступ ЗСУ та втрати російської армії не змусять путіна відступити із захоплених земель, НАТО розглядає варіант членства частини України в Альянсі. За словами експертів, за це можуть виступати миротворчі сили НАТО, а також Індія та Китай. Водночас питання відновлення цілісності України залишатиметься актуальним на майбутнє.

"Членство в НАТО зміцнить мир і дозволить здійснювати реконструкцію, приватні інвестиції та повернення багатьох біженців... Але весь сенс прийняття України до НАТО полягатиме в тому, щоб переконатися, що росія більше не нападе на Україну, тому що в цій війні ми бачили, що НАТО є єдиною формою стримування, яка працювала настільки ефективно далеко проти росії", — резюмували автори статті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер натякнув, на що чекати від саміту НАТО в липні. Ймовірно, більшість країн наполягатиме на тому, що зараз країна ще не може бути прийнята до Альянсу. Проте, є зобов’язання НАТО перед Україною, взяті ще 2008 року.