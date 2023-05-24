Що на Заході говорять про вступ України до НАТО під час війни? Останні заяви

Думки щодо членства України в НАТО розділилися

Вступ України до НАТО — одна з найбільш обговорюваних тем протягом тривалого часу. При цьому думки щодо того, чи зможе наша країна стати членом Альянсу, доки триває повномасштабна війна, розділилися. "Телеграф" зібрав останні заяви щодо цього питання за останній час.

Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки триває війна. Таку заяву він зробив на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла у Брюсселі, пише The Guardian.

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", — сказав Столтенберг.

Його думку ділить і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він вважає, що Україна зможе приєднатися до НАТО, але вже по завершенні російського вторгнення.

"Критерії НАТО включають цілу низку умов, які Україна наразі виконати не може", — вважає він.

Водночас колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер не виключає, що приєднання України до Альянсу ще до завершення війни цілком можливе. З його слів, схожий прецедент в історії вже був.

"Корея поділена на дві частини — Північну та Південну і все ще перебуває у стані війни", — підкреслив Волкер.

При цьому абсолютно всі країни Північноатлантичного альянсу погоджуються з тим, що Україна має приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відбудуться 11 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Офіційні особи цих країн дійшли спільного рішення, попри підтримку Києва, що в липні Україні не надсилатимуть офіційне запрошення про приєднання.

Тим часом у Кабміні заявляють, що все ж таки розраховують отримати політичне запрошення. Керівництво країни не бачить об’єктивних причин, щоб не отримати запрошення до вступу до Альянсу.