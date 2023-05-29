"Ни государства, ни языка": в Госдуме россии открыто призывают уничтожить все украинское (видео)

Оккупанты продолжают зверствовать на захваченных территориях Украины

Россияне на оккупированных территориях Украины, которые они "присвоили" себе, продолжают не только физически уничтожать украинцев, но и идеологически. Это открыто признают российские депутаты.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на конференцию россиян по "гармонизации нормативно-правовой базы" аннексированных территорий.

Так, депутат Госдумы рф от партии ЛДПР по имени алексей диденко заявил, что украинского языка "не должно быть вообще".

"Это принципиальная позиция, потому что язык врага, нельзя его ни изучать, ни респектовать. Его не должно быть в принципе. Ни вывесок этих чудовищных на этом языке, ни их материалов", — говорит Диденко.

В зале пресс-конференции некоторые попытались возразить депутату, ссылаясь на нормы Уголовного кодекса рф, а именно статью "разжигание ненависти", но такие попытки он пресек грубо.

"Еще попугайте меня Уголовным кодексом. Очень страшно. Не должно быть ни государства этого, ни языка. Вычистить все это. Не должно его быть", — сказал оккупант.

При этом, как отметил журналист Константин Андриюк, сам Диденко родом из Украины.

"Диденко родился в Украине, Черкасской области. Отец из Луганщины еще во времена СССР перебрался в Томск. Сынишка вырос достойным поколения манкуртов", — отмечает Андриюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что за долгие месяцы оккупации, россияне обустроили в Херсоне минимум 11 пыточных, в которых издевались и пытали украинцев всеми самыми жестокими способами.