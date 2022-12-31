Пыточные рф для украинцев в Херсоне: омбудсмен назвал три отличия от Киевщины и Харьковщины

То, как оккупанты удерживали людей в пыточных на Херсонщине, превосходит жестокостью все другие известные случаи

После освобождения Херсона от российской оккупации в городе и регионе все чаще обнаруживают страшные находки. Именно на Херсонщине был отмечен ряд отличий содержания людей в пыточных от, например, тех, что были в Киевской или Харьковской областях.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Телеграфу". Как отмечается, например, в камерах оккупанты удерживали одновременно мужчин и женщин. Они находились в помещении размером 20 м² и не имели возможности выйти. Все люди там должны были ходить в туалет друг при друге. Это тоже разновидность пыток.

"Также в херсонских пыточных происходили круглосуточная видеофиксация и аудиозапись. Только люди начинали обсуждать деятельность российских военнослужащих или оккупацию, сразу же забегали российские военнослужащие и жестоко всех избивали", — рассказал Лубинец.

Кроме того, впервые были зафиксированы детские пыточные. Известен публично пример 14-летнего подростка Виталия Мухарского, которого 10 дней содержали в одной из херсонских пыточных.

Дмитрий Лубинец заявил, что то, что он увидел в Херсоне это "самая жестокая пытка". Захватчики использовали для пыток ток и избивали людей молотками. Одному из украинских спортсменов, участвовавшему в составе олимпийской сборной, сломали руки металлической трубой. Аргументировали это тем, что он никогда в жизни не должен иметь возможность выступать за Украину на соревнованиях. Вероятно, такой жестокости россиян поспособствовала проукраинская позиция херсонцев.

Как сообщал "Телеграф" ранее, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о новом виде пыток, который придумали оккупанты для пленных украинцев.