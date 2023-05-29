"З режимом путіна пора закінчувати": у Легіоні "Свобода Росії" зробили тривожну для кремля заяву

У рф багато молоді приєднується до ЛСР

У росії зростає кількість людей, які розуміють, що з режимом диктатора володимира путіна час закінчувати, проте більшість росіян продовжують залишатися абсолютно байдужими до того, що відбувається.

Про це розповів "Телеграфу" спікер легіону "Свобода Росії", доброволець із позивним "Цезар"

За його словами, серед росіян є невелика кількість "ватників", проте кількість прихильників ідеї необхідності зміни влади в країні зростає, і в першу чергу йдеться про молодь, яка постає до лав легіону.

"Радує, що це молодь. Я спілкуюся з молодим поколінням росії. Я знаю, що серед молоді легіонери — це вже герої. Національні герої росії", — сказав "Цезар".

За словами добровольця, це важливо через те, що починання молодого покоління зазвичай закінчуються успіхом, оскільки у них більше енергії завзяття та креативу. Водночас ті росіяни, які біля телевізорів міркують про необхідність знищити Україну, все одно нічого робити не будуть.

Він додав, що це відбуватиметься доти, доки по телевізору не покажуть "Лебедине озеро", тобто до зміни влади в кремлі.

Більше по темі читайте в матеріалі "Телеграф": "Основна маса — це просто мерзотники": спікер Легіону "Свобода Росії" про ліберальну тусовку рф.

Як повідомлялося раніше, "Цезар" також натякнув на те, що рейд легіону в Білгородську область повториться в майбутньому, однак у значно більшому масштабі.