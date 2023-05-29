В россии много молодежи присоединяется к ЛСР

В россии растет количество людей, которые понимают, что с режимом диктатора владимира путина пора заканчивать, однако большинство россиян продолжают оставаться абсолютно безразличными к происходящему.

Об этом рассказал "Телеграфу" спикер легиона "Свобода России", доброволец с позывным "Цезарь"

По его словам, среди россиян есть небольшое количество "ватников", однако число сторонников идеи необходимости смены власти в стране растет, и в первую очередь речь идет о молодежи, которая стает в ряды легиона.

"Радует, что это молодежь. Я общаюсь с молодым поколением россии. Я знаю, что среди молодежи легионеры — это уже герои. Национальные герои россии", — сказал "Цезарь".

По словам добровольца, это важно из-за того, что начинания молодого поколения обычно заканчиваются успехом, так как у них больше энергии задора и креатива. В то же время те россияне, которые у телевизоров рассуждают о необходимости уничтожить Украину, все равно ничего делать не будут.

Он добавил, что это будет происходить до тех пор, пока по телевизору не покажут "Лебединое озеро", то есть до смены власти в кремле.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Основная масса — это просто мерзавцы": спикер Легиона "Свобода России" о либеральной тусовке рф.

Как сообщалось ранее, "Цезарь" также намекнул на то, что рейд легиона в Белгородскую область повторится в будущем, однако в куда большем масштабе.