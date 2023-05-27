В россии в прямом эфире призвали убрать путина: запаниковал даже ведущий (видео)

Ведущий сразу же запросил рекламную паузу

В россии на фоне ужесточения западных ограничений начинают понимать, что нормальной жизни не будет пока диктатор владимир путин остается во власти.

Такое мнение в прямом эфире российского телевидения озвучил бывший депутат Госдумы и преподаватель Борис Надеждин.

"При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной", — сказал он, после чего в зале поднялся шум.

Тем не менее Надеждин продолжил свою речь и напомнил, что президентские выборы в россии состоятся в следующем году и там стоит выбрать кого-либо другого, кроме путина.

После этого ведущий программы предпринял вялую попытку поспорить с политиком, а потом программу прервали на рекламную паузу.

Стоит отметить, что Надеждин не впервые высказывает непопулярные в россии мысли в прямом эфире. Например, в прошлом году он говорил, что российская армия не сможет победить в войне против Украины

Как сообщалось ранее, бывший президент россии дмитрий медведев во время визита во Вьетнам заявил, что война с Украиной будет продолжаться десятилетиями.