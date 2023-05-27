У росії в прямому ефірі закликали прибрати путіна: запанікував навіть ведучий (відео)

Ведучий одразу ж запросив рекламну паузу

У росії на тлі посилення західних обмежень починають розуміти, що нормального життя не буде поки диктатор володимир путін залишається при владі.

Таку думку в прямому ефірі російського телебачення озвучив колишній депутат Держдуми та викладач Борис Надєждін.

"За нинішнього політичного режиму нам не світить повернутися до Європи. Треба просто обрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною", — сказав він, після чого в залі зчинився галас.

Проте Надєждін продовжив свою промову і нагадав, що президентські вибори в росії відбудуться наступного року і там варто вибрати когось іншого, окрім путіна.

Після цього ведучий програми зробив мляву спробу посперечатися з політиком, а потім програму перервали на рекламну паузу.

Варто зазначити, що Надєждін не вперше висловлює непопулярні в росії думки в прямому ефірі. Наприклад, минулого року він казав, що російська армія не зможе перемогти у війні проти України.

Як повідомлялося раніше, колишній президент росії дмитро медведєв під час візиту до В’єтнаму заявив, що війна з Україною триватиме десятиліттями.