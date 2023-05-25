Пропагандиста, який записав гучне інтерв'ю з пригожиним, звільнили після дзвінка "зверху"

"Журналіст" розплився в обуренні та сподівається на справедливість

Конфлікт ватажка ПВК "Вагнера" з Міноборони росії, судячи з усього, продовжує набирати обертів, адже ведучого недавнього інтерв’ю, в якому терорист розкритикував політику кремля і розповів про силу української армії, поперли з новинного видання, де він працював.

Про це розповів сам інтерв’юер костянтин долгов.

Він заявив, що вже наступного дня після виходу інтерв’ю з пригожиним він був звільнений без пояснення причин. Відомо лише те, що виною усьому матеріал із ватажком ПВК. Після проведення свого "міні-розслідування" йому вдалося встановити, що поперли його після дзвінка когось "зверху".

"Рядові продюсери проекту зізналися мені, що рішення про звільнення було ухвалено після дзвінків "зверху". Хто там кого зверху — я не знаю. Здається, я знаю, що відбувається. Ці таємничі "дзвонячі" чомусь образилися на якісь заяви рригожина, які пролунали у його відповідях. Але євгену вікторовичу вони, мабуть, нічого зробити не можуть. Тому вирішили відігратися на інтерв’юєрі", — каже він.

У зв’язку з усім вищесказаним "журналіст" розплився в обуренні і сподівається на справедливість, адже увага: "Не думаю, що володимир владимирович (путін — Ред.) зрадіє, дізнавшись, що ведучого "Телеги онлайн" звільнили за інтерв’ю з тріумфатором Бахмута та героєм російської федерації".

"У всякому разі, мені так здається. Я голосував за президента і впевнений, що він принциповий противник будь-якого свавілля. Мене нема за що звільняти", — намагається підлабузнити перед путіним інтерв’юер долгов.

Також він уже припускає, що "наступним епізодом цієї незвичайної історії буде розміщення ряду постів, що компрометують мене, у відомій телеграм-сітці. Думаю, можна навіть засікати час. Дуже скоро ви зможете прочитати в різних "небоженах", що я педофіл, ґвалтівник, грабіжник, казнокрад та інше і інше".

А ось, наприклад, українських журналіст Денис Казанський вважає, що долгова може чекати куди незавидніша доля.

"До речі, не здивуюся, якщо боргову зараз, скажімо так, подарують статуетку. Він у цьому сенсі ідеальний кандидат на "жертву українських диверсантів", як і Владлен Татарський. Український перебіжчик, зрадник. Таких самі росіяни зневажають і без жалості пускають у витрату.

Ті, кому треба, все зрозуміють. А решті знову розкажуть про невловимих агентів українських спецслужб з "ДНР, які без перешкод покидають рф після успішно виконаної роботи", — припустив Казанський.

Тим часом, дізнавшись про те, що сталося пригожин, буквально розлютився. Він уже у властивій для себе манері просто обклав матюками, тим хто до цього причетний.

"Мені рота спробуйте закрити. Ви "Д***или, думаючи, що ви надаєте послугу влади… Х***и міряться ніколи, потрібно країну рятувати… Влада там (в інтерв'ю — Ред) ніяк дискредитована не була, були дискредитовані бюрократи еб***чі, які туди проникли", — каже пригожин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пригожин на тлі трупів найманців ошукав військове керівництво росії.

Також ми повідомляли про те, чому пригожина усунули від вербування зеків.