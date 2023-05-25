Пропагандиста, который записал нашумевшее интервью с пригожиным, уволили после звонка "сверху"

"Журналист" расплылся в негодовании и надеется на справедливость

Конфликт главаря ЧВК "Вагнера" с Минобороны рф, судя по всему, продолжает набирать обороты, ведь ведущего недавнего интервью, в котором террорист раскритиковал политику кремля и рассказал о силе украинской армии, поперли из новостного издания, где он работал.

Об этом рассказал сам интервьюер константин долгов.

Он заявил, что уже на следующий день после выхода интервью с пригожиным он был уволен без объяснения причин. Известно только то, что виной всему материал с главарем ЧВК. После проведения собственного "мини-расследования" ему удалось установить, что поперли его после звонка некого или неких "сверху".

"Рядовые продюсеры проекта признались мне, что решение об увольнении было принято после звонков "сверху". Кто там кого сверху — я не знаю. Кажется, я знаю, что происходит. Эти таинственные "звонящие" почему-то обиделись на какие-то заявления Пригожина, прозвучавшие в его ответах. Но Евгению Викторовичу они, по всей видимости, ничего сделать не могут. Поэтому решили отыграться на интервьюере", — говорит он.

В связи со всем вышесказанным "журналист" расплылся в негодовании и надеется на справедливость, ведь внимание: "Не думаю, что владимир владимирович (путин — Ред.) обрадуется, узнав, что ведущего "Телеги онлайн" уволили за интервью с триумфатором Бахмута и героем российской федерации".

"Во всяком случае, мне так кажется. Я голосовал за президента и уверен, что он принципиальный противник любого беспредела. Меня не за что увольнять", — пытается подхалимствовать перед путиным интервьюер долгов.

Также он уже предполагает, что "следующим эпизодом этой необыкновенной истории будет размещение ряда компрометирующих меня постов в известной телеграм-сетке. Думаю, можно даже засекать время. Очень скоро вы сможете прочесть в различных "небоженах", что я педофил, насильник, грабитель, казнокрад и прочее, и прочее".

А вот, например, украинских журналист Денис Казанский считает, что долгова может ждать куда более незавидная участь.

"Кстати, не удивлюсь, если долгову сейчас, скажем так, подарят статуэтку. Он в этом смысле идеальный кандидат на "жертву украинских диверсантов", как и Владлен Татарский. Украинский перебежчик, предатель. Таких сами россияне презирают и без жалости пускают в расход.

Те, кому надо, все поймут. А остальным опять расскажут про неуловимых агентов украинских спецслужб из "ДНР," беспрепятственно покидающих рф после удачно проделанной работы", — предположил Казанский.

Тем временем, узнавший о случившемся пригожин, буквально пришёл в ярость. Он уже в свойственной для себя манере просто обложил матами, тем кто к этому причастен.

"Мне рот попробуйте закрыть. Вы "Д***илы, думая, что вы оказываете услугу власти… Х***и мериться некогда, нужно страну спасать… Власть там (в интервью — Ред) никак дискредитирована не была, были дискредитированы бюрократы еб***ие, которые туда проникли", — говорит пригожин.

Напомним, ранее мы писали о том, что пригожин на фоне трупов наемников обматерил военное руководство рф.

Также мы сообщали о том, почему пригожина отстранили от вербовки зэков.