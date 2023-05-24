Умеет удивлять: пригожин рассыпался в комплиментах ВСУ и вновь обругал кремль (видео)

пригожин раскритиковал политику кремля и рассказал о силе украинской армии

Главарь российской ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, который недавно заявил о том, что его наемники якобы захватили Бахмут, теперь сделал внезапное признание, что украинская армия сейчас является одной из сильнейших. Более того, он замахнулся на святое, констатируя, что план так называемой российской спецоперации по "демилитаризации" Украины полностью провалился, рф достигла противоположных целей — "милитаризировать" нашу страну.

Об этом главарь "вагнеровцев" сказал в интервью одному из российских пропагандистов.

По словам пригожина, до полномасштабного вторжения россии у ВСУ было условно 500 танков, а теперь их уже 5000. Если до "СВО" воевать умело, к примеру, 20 тысяч человек, то сейчас таких людей в 20 раз больше.

"Я могу это сказать по собственному опыту – мы много где воевали и много с кем – сегодня украинцы – это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение, они работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно – одинаково успешно", – рассыпался в комплиментах ВСУ пригожин.

Он коснулся и еще одной изначальной цели путина в войне против Украины — "денацификация". Тут, по его словам, снова полный провал — россияне снова "всех переиграли" и достигли противоположных целей.

"Мы сделали украинцев нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во времена процветания Греции, как римляне были. Мы легитимизировали Украину, она стала страной, которую знают абсолютно везде", – сказал Пригожин.

Как ранее писал "Телеграф", что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, чем закончится конфликт пригожина с Минобороны россии.