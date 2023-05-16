пригожин может "переиграть" Минобороны россии: в разведке рассказали, чем это может кончиться

Буданов рассказал, чем закончится конфликт пригожина с Минобороны россии

Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин не сумел взять Бахмут в обещанные путину сроки, и даже после них. ВСУ продолжают продвигаться на флангах, откуда без боя бегут российские солдаты. Тем не менее, неудачная операция не уменьшила влияния пригожина в структуре российских властей.

Такое мнение высказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Сергею Иванову. По словам главного разведчика страны, как дальше будет развиваться конфликт пригожина с Минобороны в лице шойгу и герасимова, спрогнозировать сложно.

Несмотря на то, что пригожи спустя больше полугода ожесточенных боев так и не смог взять Бахмут, его влияние в россии, в частности, среди власти россии, не уменьшилось. Что касается конфликта между пригожиным и Минобороны россии, то тут "победа" одназначно за главарем ЧВК "Вагнера". Однако финал один — трибунал.

"Победит ли Пригожин в этом противостоянии (с Минобороны россии — Ред.)? По моему мнению победит, единодушно. К чему это приведет? Как они любят говорить, к военным трибуналам, куда-то туда это заведет. Они него не инсценируют, он реален. И более того он совершенно осмысленный и сознательный", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пригожин намекнул на то, что якобы контактирует с Кириллом Будановым. Он заявил, что готов передать тело убитого под Бахмутом американца-добровольца и делать это будет якобы при сотрудничестве с ГУР МО Украины.

Сам глава разведки ранее отмечал, что российские элиты недовольны войной путина в Украине и не хотят ее продолжения. Раскол среди политической верхушки произошел уже давно, но к реальным действиям против путина они пока переходить не готовы.