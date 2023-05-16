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пригожин може "переграти" Міноборони росії: у ГУР розповіли, чим це може закінчитися

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Кирило Буданов висловився про подальшу долю євгенія пригожину
Кирило Буданов висловився про подальшу долю євгенія пригожину. Фото Скріншот відео

Буданов розповів, чим закінчиться конфлікт пригожину з Міноборони росії

Ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин не зумів взяти Бахмут у обіцяні путіну терміни, і навіть після них. ЗСУ продовжують просуватися на флангах, звідки без бою тікають російські солдати. Проте невдала операція не зменшила впливу пригожину у структурі російської влади.

Таку думку висловив голова ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв’ю Сергію Іванову. За словами головного розвідника країни, як далі розвиватиметься конфлікт пригожину з Міноборони в особі шойгу та герасімова, спрогнозувати складно.

Незважаючи на те, що пригожин понад півроку запеклих боїв так і не зміг взяти Бахмут, його вплив у росії, зокрема, серед влади росії, не зменшився. Що стосується конфлікту між пригожиним та Міноборони росії, то тут "перемога" однозначно за ватажком ПВК "Вагнера". Проте фінал один – трибунал.

"Чи переможе Пригожин у цьому протистоянні (з Міноборони росії — Ред.)? На мою думку переможе, одностайно. До чого це призведе? Як вони люблять казати до військових трибуналів, кудись туди це заведе. Вони його не інсценують, він є реальним. І навіть він цілком осмислений і свідомий", — підкреслив Кирило Буданов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пригожин натякнув на те, що нібито контактує з Кирилом Будановим. Він заявив, що готовий передати тіло вбитого під Бахмутом американця-добровольця і робитиме це нібито за співпраці з ГУР МО України.

Сам голова розвідки раніше зазначав, що російські еліти незадоволені війною путіна в Україні і не хочуть її продовження. Розкол серед політичної верхівки стався вже давно, але до реальних дій проти путіна вони поки що переходити не готові.

Теги:
#Євген Пригожин #Міноборони Росії #Кирило Буданов