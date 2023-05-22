В россии изнасиловали двух школьниц и угрожали взорвать их гранатой: при чем здесь ЧВК "Вагнера"

Сейчас преступника разыскивает полиция

В российском городе Новосибирск неизвестный мужчина в военной форме с черепом на шевроне, похожим на эмблему ЧВК "Вагнера", изнасиловал школьниц из 4 и 5 классов. При этом насильник угрожал детям взорвать их гранатой в случае неподчинения.

Инцидент случился на Разъездной улице, прямо возле школы, где учатся девочки. Незнакомец, встретив их по дороге, сразу начал угрожать, а затем отвел за гаражи. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

"Он сказал, будто бы при себе у него есть пистолет с гранатой, и пообещал "подорвать" школьниц, если они не будут слушаться. После этого неизвестный завёл девочек за гаражи и надругался", — говорится в сообщении.

Вернувшись домой пострадавшие рассказали о произошедшем родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию. Сейчас насильника разыскивают правоохранители. По словам девочек, их обидчику на вид было 30-40 лет, а шеврон на его форме был похож на эмблему ЧВК "Вагнер". Служил ли неизвестный в частной военной компании остается неизвестным.

По данному факту следователи завели уголовное дело. Насильнику грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 15 до 20 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во временно оккупированном Крыму 21-летний парень, который служит в русском "казачьем войске", изнасиловал прабабушку и уснул на ней.