У росії зґвалтували двох школярок та погрожували підірвати їх гранатою: до чого тут ПВК "Вагнера"

Наразі злочинця розшукує поліція

У російському місті Новосибірськ невідомий чоловік у військовій формі з черепом на шевроні, схожим на емблему ПВК "Вагнера", зґвалтував школярок із 4 та 5 класів. При цьому ґвалтівник погрожував дітям підірвати їх гранатою у разі непокори.

Інцидент трапився на Роз’їзній вулиці, біля школи, де навчаються дівчатка. Незнайомець, зустрівши їх дорогою, одразу почав погрожувати, а потім відвів за гаражі. Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє Telegram-канал Baza.

"Він сказав, ніби при собі у нього є пістолет із гранатою, і пообіцяв "підірвати" школярок, якщо вони не слухатимуться. Після цього невідомий завів дівчаток за гаражі й поглумився", — йдеться у повідомленні.

Повернувшись додому, постраждалі розповіли про подію батькам, а ті, своєю чергою, звернулися до поліції. Наразі ґвалтівника розшукують правоохоронці. За словами дівчаток, їхньому кривдникові на вигляд було 30-40 років, а шеврон на його формі був схожий на емблему ПВК "Вагнер". Чи невідомий служив у приватній військовій компанії залишається невідомим.

За цим фактом слідчі порушили кримінальну справу. Гвалтівнику загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном від 15 до 20 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тимчасово окупованому Криму 21-річний хлопець, який служить у російському "козачому війську", зґвалтував прабабуся і заснув на ній.