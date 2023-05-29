Полный захват Белгородской области: в Легионе "Свобода России" сделали интересный намек

Российские добровольцы из легиона "Свобода россии" не исключают повторного рейда на территорию россии, но в более крупном масштабе

Легион "Свобода россии", который проник в Белгородскую область россии, раскритиковал организацию российской армии. Из-за бюрократии местные власти не смогли оперативно принять решение о противодействии диверсантам.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал спикер легиона "Свобода россии", доброволец с позывным "Цезарь". Он также намекнул, что операция моет повториться, но с большим масштабом.

Легионера спросили о том, сколько бойцов и какая техника нужны для "блицкрига" и полного захвата Белгородской области. Он заявил, что количество известно, но раскрыть эти данные он не может, и намекнул, что скоро можно будет увидеть все воочию.

"Ответ на этот вопрос я знаю, но сейчас я вам его сказать не могу. Вы все в свое время увидите", — подчеркнул "Цезарь".

Также он прокомментировал длительное молчание кремля насчет прорыва границы и захода российских добровольцев на территорию Белгородской области. Подтвердили эту информацию россияне только ближе к обеду 22 мая и тогда же объявили операцию "Эдельвейс". По словам "Цезаря", российская армия слишком бюрократизирована, а инициатива там не поощряется, а наоборот наказывается. Именно поэтому местные силовики не оказывали сопротивления в первые часы "захвата" Белгородской области.

"Дело в том, что вся российская государственная машина представляет из себя очень уродливую конструкцию, она забюрократизирована, она переверикализирована. То есть все решения только по отмашке спускаются сверху вниз. Соответственно, все на местах боятся брать на себя ответственность. По этой причине российская армия плохо управляемая и мало инициативна. Потому что инициатива в российской армии наказуема", — резюмировал российский доброволец.

Подробнее об операции в Белгородской области и политической верхушке россии читайте в нашем материале "Основная масса — это просто мерзавцы": спикер Легиона "Свобода России" о либеральной тусовке рф".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что губернатор Белгородской области заявил, что хочет присоединиться к Харькову. По его словам, этот шаг обезопасит жителей российского приграничного региона от регулярных обстрелов и диверсий.