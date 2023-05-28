"Серьезной обороны не увидели": командир из Легиона "Свобода России" рассказал о дырявой границе рф

В Легионе "Свобода России" утверждают, что они легко могли бы добраться до Белгорода

Недавний рейд "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" по Белгородской области показал, что как таковой обороны границы россияне не имеют.

Как сообщил в интервью "Телеграфу" спикер Легиона, командир с позывным "Цезарь", какого-то серьезного сопротивления диверсанты там не увидели.

"Национальная идея путинской россии — это воровство. Поэтому те 10 миллиардов, которые якобы были потрачены на оборону Белгорода, думаю, просто в конце концов превратились в бассейн или вертолет для губернатора и его приближенных", — отметил он.

"Цезарь" подчеркнул, что какое-то эффективное сопротивление армия рф начала оказывать спустя около пяти или шести часов после начала операции. По его словам, если бы была такая задача, то за это время РДК и ЛСР смогли бы дойти до Белгорода, так как туда можно добраться где-то за полтора часа на бронетехнике.

Доброволец также отметил, что это наглядно демонстрирует то, насколько "хорошо" защищена российская граница.

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Как сообщалось ранее, "Цезарь" накануне заявлял, что общие потери РДК и ЛСР во время рейда составили 12 человек, из которых двое убитых, а остальные отделались ранением. В свою очередь с российской стороны потери могут составлять до двух рот.