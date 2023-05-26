"Драпали, как зайцы": в Легионе "Свобода России" рассказали и показали, как гоняли россиян по "БНР" (видео)

Потери противника составляют до двух рот

После возвращения большей части отряда с территории рф россияне-диверсанты отчитались о проделанной работе и показали видео с операции.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявления Легиона "Свобода России".

Так, командир Легиона с позывным "Цезарь" еще раз подтвердил, что их общие потери с РДК составляют двенадцать человек — двое погибли и десять ранены. В тоже время потери противника составляют до двух рот (в среднем в каждой роте может быть около ста человек). Также противник потерял около десяти единиц техники (уничтожено) и еще пять единиц были затрофеены повстанцами. Кроме того диверсанты набрали пленных — несколько человек из состава ФСБ рф. При этом, он отметил, что цифры эти являются не окончательными потому что артиллерия и беспилотники его отрядов продолжают работу по противнику.

"Они драпали, как зайцы и сдавались в плен", — подытожил "Цезарь".

В тоже время подтверждением слов военного является новый видеоотчет на официальном канале Легиона. На нем можно увидеть и уничтожение техники, и пехоты, и бегство россиян.

"Имея численное превосходство, действуя на знакомой им территории, солдаты ВС РФ панично прятались в посадках и под заборами. На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в брошенных жилых домах местных жителей. Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше… Все только начинается. Ждите!", — говорится в посте.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас выглядит КПП "Грайворон", откуда началась гражданская война в "БНР".

Также мы сообщали, что у Буданова подтвердили, что диверсанты-россияне все еще в рф.