"Нам понравилось, будем еще приходить": спикер Легиона "Свобода России" - о прорыве под Белгород

Спикер "Цезарь"из Легиона рассказал "Телеграфу" о трех целях рейда добровольцев в рф и панике "на болотах"

Одной из топовых тем этой недели стал внезапный рейд добровольцев из Легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса на территорию Белгородской области рф. Это спровоцировало небывалую реакцию как во внутрироссийской среде, так и на международной арене.

Причем отголоски этого резонансного события не только не утихают, а похоже, только накатываются в публичном пространстве новыми волнами, и покой кремлю только снится.

"Телеграф" расспросил спикера Легиона, командира с позывным "Цезарь", в чем была цель крайней операции "легионеров" на российской территории, готовы ли рядовые россияне к вооруженной борьбе с режимом путина, и что не так с либералами рф, которые прохладно отреагировали на громкое возвращение добровольцев на свою Родину.

Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью с "Цезарем".

"Дырявая" граница

— Как воспринимали обычные россияне идею вооруженного восстания против режима путина?

— Скажу честно, на текущий момент основная масса россиян индифферентны, пока ужасы войны их самих не коснулись. Но у нас уже есть огромное количество сторонников внутри россии, и их число с каждым днем растет. Когда они увидели нашу первую операцию на Родине, конечно же, все очень воодушевились.

Нам очень давно пишут не только из Москвы, Хабаровска, Казани, Владивостока (с желанием присоединиться к нашей борьбе, вступая в нее на территории россии и ведя партизанскую работу), но и жители приграничной полосы готовы встать в ряды наших вооруженных отрядов (когда мы войдем туда с оружием в руках).

Для нас было очень удивительно, что нам писали не только жители Белгорода, Курска, Брянска, но и люди из глубинки. Это было для нас откровением. Писали жители деревень — мужики, — мол, дойдите до нас, мы к вам присоединимся. Все больше и больше граждан россии понимают, что эта война не нужна рф, и что с путинским режимом нужно заканчивать.

— По вашей оценке, насколько "дырявая" российская граница в других приграничных с Украиной областях рф?

— Национальная идея путинской россии — это воровство. Поэтому те 10 миллиардов, которые якобы были потрачены на оборону Белгорода, думаю, просто в конце-концов превратились в бассейн или вертолет для губернатора и его приближенных. Никакой серьезной обороны мы не увидели.

Представители ЛСР. Фото - Getty Images

Первое эффективное сопротивление российская армия стала оказывать только спустя пять или шесть часов после начала операции. За это время мы могли спокойно (если бы ставили себе задачу глубокого рейда) дойти и до Белгорода. Там — час-полтора ходу на бронетехнике. Поэтому вот такая "граница на замке".

— Вы сказали, что люди даже из Сибири готовы присоединиться к Легиону. Кто они? Это какие-то идеологические граждане правых взглядов или все же — некая провокация ФСБ с учетом того, что ранее спецслужба путина глубоко запускала свои щупальца в среду ультраправых организаций?

— У нас очень серьезная система проверки. Подчеркну — очень серьезная. За более чем год существования Легиона ни одному агенту ГРУ, ФСБ, СВР не удалось внедриться в наши ряды. Мы очень тщательно проверяем людей.

Люди, готовые стать в наш строй, имеют самые разные политические взгляды. И в этом наша сила. Потому что будущая россия будет строиться на основе многополярной идеологии, на фундаменте того, что каждый человек имеет право высказывать свое мнение, иметь свои политические взгляды, его за это не бросят в тюрьму, не осудят и ничего с ним не сделают. По этой причине у нас самые разные люди, и в этом сила нашего подразделения. По итогу — у нас собираются очень талантливые образованные ребята, которые порой высказывают разные точки зрения, но мы всегда приходим к общему и эффективному знаменателю.

Цель рейда на Белгородщину

— Какая все-таки была тактическая и стратегическая конечная цель рейда добровольцев на территорию рф из-за высоких рисков для бойцов?

— Скажу так: перед нами было поставлено несколько задач, и все их мы выполнили. Во-первых, это разведка боем чисто военного плана. Мы "прощупали" оборону противника, увидели, что она абсолютно никакая и что реакция российских силовиков запоздалая. А также, что хваленые ФСБшники бегут и сдаются в плен. Как и то, что части министерства обороны рф не спешат вступать в бой и бросаться в атаку с криками "За Родину, за путина!".

"Легионеры" вооружены серьезными огневыми средствами. Фото - Getty Images

Вторая цель — показать россиянам, что вполне реально создание очагов сопротивления путинскому режиму. То есть, участков, которые уже будут постоянно заниматься войсками Легиона, и где они смогут присоединиться к вооруженной борьбе.

Конечно же, очень важная задача — информационная. Вы видите, как мы обрушили моральное состояние противника, какая началась паника "на болотах". Уже начались разговоры о том, что "специальную военную операцию" надо сворачивать. Иначе специальная миротворческая операция, которую начал Легион, будет расти в масштабах и плохо для них (путинистов. — Авт.) закончится.

Техника с AliExpress и eBay

— У Зеленского опровергли, что Украина санкционировала рейд добровольцев в россию. Тем не менее, судя по фото и видео, бойцы РДК пробивались на американской технике. Согласовывали ли добровольцы свою логистику с ВСУ или властями в Киеве?

— По поводу техники сразу скажу следующее: в 2014 году персонажи из Донецка и Луганска, которые начали вооружённый мятеж против Украины, "находили" технику в военторгах, какие-то танки старые "находились" в шахтах, они их "снимали" с памятников и так далее (то есть, террористы ОРДЛО и российские диверсанты придумывали несуразные версии своего арсенала, прикрывая поставки тяжелых вооружений из россии. — Авт.).

Техника перетрофеена у вс рф — та, которую оккупанты захватили у ВСУ, была возвращена в Украину. Часть техники и оружия были закуплены в военторгах на донаты наших соратников. Украинская техника в рф не использовалась.

Число "легионеров" растет. Фото - Getty Images

У нас все проще — современные технологии дают доступ к открытому рынку, в частности, к площадкам AliExpress, eBay и другим, где все это можно приобрести. У нас есть спонсоры — неравнодушные граждане россии, бизнесмены, — которые нам активно помогают в этом. И мы с удовольствием принимаем эту помощь.

Кроме того, после нашей крайней акции нашими новыми поставщиками стали федеральная служба безопасности и минобороны рф. Мы захватили несколько единиц бронетехники, за что очень благодарны. Нам понравилось, мы будем еще приходить. И, конечно же, просим "скидки для оптовиков" и "партнерскую программу".

— Завершилась ли ваша операция на сегодняшний день?

— Штурмовые подразделения территорию рф покинули. Но там продолжает работать наша артиллерия, уничтожая те вторые эшелоны армии российской федерации, которые подошли.

То есть, там еще пока есть, над чем поработать. Ожидаю уже на днях окончательного итога нашей работы, чтобы можно было иметь представление о ее эффективности. А именно: по потерям противника, и насколько в результате мы эффективно отработали.

— Удалось ли захватить пленных из состава ФСБ или пограничников?

— Да, мы взяли в плен несколько человек…

Вторую часть интервью с "Цезарем" ожидайте на "Телеграфе" в ближайшее время.