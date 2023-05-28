"Серйозної оборони не побачили": командир з Легіону "Свобода Росії" розповів про дірявий кордон рф

У Легіоні "Свобода Росії" стверджують, що вони легко могли б дістатися Бєлгорода

Нещодавній рейд "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" по Бєлгородській області показав, що як такої оборони кордону росіяни не мають.

Як повідомив в інтерв’ю "Телеграфу" спікер Легіона, командир із позивним "Цезаром" якогось серйозного опору диверсанти там не побачили.

"Національна ідея путінської росії — це крадіжка. Тому ті 10 мільярдів, які нібито були витрачені на оборону Бєлгорода, думаю, просто врешті-решт перетворилися на басейн або вертоліт для губернатора та його наближених", — зазначив він.

"Цезар" підкреслив, що якийсь ефективний опір армія рф почала чинити близько п’яти або шести годин після початку операції. За його словами, якби було таке завдання, то за цей час РДК та ЛСР змогли б дійти до Бєлгорода, бо туди можна дістатися десь за півтори години на бронетехніці.

Доброволець також зазначив, що це наочно демонструє те, наскільки "добре" захищено російський кордон.

Більше по темі читайте у матеріалі "Телеграф": "Нам сподобалося, ще приходитимемо": спікер Легіону "Свобода Росії" — про прорив під Білгород

Як повідомлялося раніше, "Цезар" напередодні заявляв, що загальні втрати РДК та ЛСР під час рейду склали 12 осіб, з яких двоє вбитих, а решта відбулася пораненнями. Своєю чергою, з російської сторони втрати можуть становити до двох рот.