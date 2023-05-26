"Драпали, як зайці": у Легіоні "Свобода Росії" розповіли та показали, як ганяли росіян по "БНР" (відео)

Втрати противника становлять до двох рот

Після повернення більшої частини загону з території росії росіяни-диверсанти прозвітували про виконану роботу і показали відео з операції.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на заяви Легіону "Свобода Росії".

Так, командир Легіону з позивним "Цезар" ще раз підтвердив, що їхні загальні втрати з РДК складають дванадцять осіб — двоє загинули і десять поранені. У той же час втрати противника становлять до двох рот (у середньому у кожній роті може бути близько ста чоловік). Також противник втратив близько десяти одиниць техніки (знищено) та ще п’ять одиниць були затрофовані повстанцями. Крім того, диверсанти набрали полонених — кілька осіб зі складу ФСБ росії. При цьому він зазначив, що ці цифри є не остаточними, тому що артилерія і безпілотники його загонів продовжують роботу по противнику.

"Вони драпали, як зайці і здавались в полон", — підсумував "Цезар".

Водночас, підтвердженням слів військового є новий відеозвіт на офіційному каналі Легіону. На ньому можна побачити і знищення техніки, і піхоти, і втечу росіян.

"Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, солдати ЗС РФ панічно ховалися в посадках і під парканами. На відео є кадри укриття мотострілецької роти в покинутих житлових будинках місцевих жителів. Вони хотіли пограти в хованки, але наші артилеристи грають краще... Все тільки починається. Чекайте!", — йдеться у пості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз виглядає КПП "Грайворон", звідки розпочалася громадянська війна у "БНР".

Також ми повідомляли, що у Буданова підтвердили, що диверсанти-росіяни все ще в росії.