"Нам сподобалося, приходитимемо ще": спікер Легіону "Свобода Росії" - про прорив під Бєлгород

Спікер "Цезар" з Легіону розповів "Телеграфу" про три цілі рейду добровольців в рф та паніку "на болотах"

Однією з топових тем цього тижня став раптовий рейд добровольців із Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" на територію Бєлгородської області рф. Це спровокувало небувалу реакцію як у внутрішньоросійському середовищі, так і на міжнародній арені.

Причому відлуння цієї резонансної події не тільки не вщухає, а схоже, тільки накочується в публічному просторі новими хвилями, і спокій кремлю тільки сниться.

"Телеграф" розпитав спікера Легіона, командира з позивним "Цезар", у чому була мета крайньої операції "легіонерів" на російській території, чи готові рядові росіяни до збройної боротьби з режимом путіна, і що не так з лібералами рф, які прохолодно відреагували на гучне повернення добровольців на свою Батьківщину.

Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв’ю з "Цезарем".

"Дірявий" кордон

— Як сприймали звичайні росіяни ідею збройного повстання проти путінського режиму?

— Скажу чесно, зараз основна маса росіян індиферентна, поки страхи війни їх самих не торкнулися. Але у нас вже є величезна кількість прихильників усередині росії, і їхня кількість з кожним днем зростає. Коли вони побачили нашу першу операцію на Батьківщині, звичайно, всі дуже надихнулися.

Нам дуже давно пишуть не тільки з Москви, Хабаровська, Казані, Владивостока (з бажанням приєднатися до нашої боротьби, вступаючи в неї на території рф і ведучи партизанську роботу), а й жителі прикордонної смуги готові стати до лав наших озброєних загонів (коли ми туди прийдемо зі зброєю в руках).

Для нас було дуже дивно, що нам писали не лише жителі Бєлгорода, Курська, Брянська, а й люди з глибинки. Це було для нас одкровенням. Писали жителі сіл — мужики, — мовляв, дійдіть до нас, ми до вас приєднаємось. Все більше і більше громадян росії розуміють, що ця війна не потрібна рф, і що з путінським режимом треба закінчувати.

— За вашою оцінкою, наскільки "дірявий" російський кордон в інших прикордонних з Україною областях рф?

— Національна ідея путінської росії — це злодійство. Тому ті 10 мільярдів, які нібито були витрачені на оборону Бєлгорода, гадаю, просто врешті-решт перетворилися на басейн чи вертоліт для губернатора та його наближених. Жодної серйозної оборони ми не побачили.

Представники ЛСР. Фото — Getty Images

Перший ефективний опір російська армія стала чинити лише через п’ять чи шість годин після початку операції. За цей час ми могли спокійно (якби ставили собі завдання глибокого рейду) дійти до Бєлгорода. Там — годину-півтори ходу на бронетехніці. Тому ось і такий "кордон на замку".

— Ви сказали, що люди навіть із Сибіру готові приєднатися до Легіону. Хто вони? Це якісь ідеологічні громадяни правих поглядів чи можливо певна провокація ФСБ з урахуванням того, що раніше спецслужба путіна глибоко запускала свої щупальця в середовище ультраправих організацій?

— Ми маємо дуже серйозну систему перевірки. Підкреслю — дуже серйозну. За більш ніж рік існування Легіону жодному агенту ГРУ, ФСБ, СЗР не вдалося просочитися у наші ряди. Ми дуже ретельно перевіряємо людей.

Люди, які готові стати в наші лави, мають різні політичні погляди. І в цьому наша сила. Тому що майбутня росія будуватиметься на основі багатополярної ідеології, на фундаменті того, що кожна людина має право висловлювати свою думку, мати свої політичні погляди, її за це не кинуть до в’язниці, не засудять і нічого з нею не зроблять. З цієї причини у нас різні люди, і в цьому сила нашого підрозділу. За підсумками — у нас збираються дуже талановиті освічені бійці, які часом висловлюють різні погляди, але ми завжди приходимо до спільного та ефективного знаменника.

Мета рейду на Бєлгородщину

— Яка все ж таки була тактична і стратегічна кінцева мета рейду добровольців на територію росії через високі ризики для бійців?

— Скажу так: перед нами було поставлено кілька завдань, і ми їх виконали. По-перше, це розвідка боєм суто військового плану. Ми "намацали" оборону противника, побачили, що вона абсолютно ніяка, і що реакція російських силовиків запізнилася. А також, що хвалені ФСБшники біжать та здаються в полон. Як і те, що частини міністерства оборони росії не поспішають вступати у бій і кидатися в атаку з криками "За Батьківщину, за путіна!".

"Легіонери" озброєні серйозними вогневими засобами. Фото — Getty Images

Друга мета — показати росіянам, що цілком реальне створення вогнищ опору путінському режиму. Тобто осередків, які вже постійно займатимуться військами Легіону, і де вони зможуть приєднатися до збройної боротьби.

Звісно, дуже важливе завдання — інформаційне. Ви бачите, як ми обрушили моральний стан супротивника, яка почалася паніка "на болотах". Вже почалися розмови про те, що спеціальну військову операцію треба згортати. Інакше спеціальна миротворча операція, яку розпочав Легіон, зростатиме в масштабах, і це погано для них (путіністів. — Авт.) закінчиться.

Техніка з AliExpress та eBay

— У Зеленського спростували, що Україна санкціонувала рейд добровольців до росії. Проте, судячи з фото та відео, бійці РДК пробивалися на американській техніці. Чи погоджували добровольці свою логістику із ЗСУ чи владою у Києві?

— Щодо техніки одразу скажу таке: у 2014 році персонажі з Донецька та Луганська, які розпочали озброєний заколот проти України, "знаходили" техніку у воєнторгах, якісь танки старі "шукались" у шахтах, вони їх "знімали" з пам’ятників і так далі (тобто, терористи ОРДЛО та російські диверсанти вигадували безглузді версії, де отримали свій арсенал, прикриваючи постачання важких озброєнь з росії. — Авт.).

Техніка перетрофеєна у зс росії — та, яку окупанти захопили у ЗСУ, було повернуто в Україну. Частину техніки та зброї було закуплено у воєнторгах на донати наших соратників. Українська техніка в рф не використовувалася.

Число "легіонерів" зростає. Фото — Getty Images

У нас все простіше — сучасні технології дають доступ до відкритого ринку, зокрема до майданчиків AliExpress, eBay та інших, де все це можна придбати. У нас є спонсори — небайдужі громадяни росії, бізнесмени, — які нам активно допомагають у цьому. І ми із задоволенням приймаємо цю допомогу.

Крім того, після нашої крайньої акції нашими новими постачальниками стали федеральна служба безпеки та міноборони росії. Ми захопили кілька одиниць бронетехніки, за що дуже вдячні. Нам сподобалося, ми будемо приходити ще. І, звичайно ж, просимо "знижки для оптовиків" та "партнерську програму".

— Чи завершилася на сьогодні ваша операція?

— Штурмові підрозділи територію росії залишили. Але там продовжує працювати наша артилерія, знищуючи ті другі ешелони армії російської федерації, які підійшли.

Тобто там ще є, над чим попрацювати. Чекаю вже днями остаточного підсумку нашої роботи, щоб можна було мати уявлення про її ефективність. А саме: стосовно втрат противника, і наскільки в результаті ми ефективно відпрацювали.

— Чи вдалося захопити полонених, тих же самих співробітників ФСБ, або прикордонників?

— Так, ми взяли в полон кілька людей...

Другу частину інтерв’ю з "Цезарем" чекайте на "Телеграфі" найближчим часом.